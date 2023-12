Judo, Manuel Lombardo conquista l’argento nella prima edizione degli Europei Open!

Grande spettacolo e indicazioni molto interessanti verso la stagione olimpica nella prima storica edizione dei Campionati Europei Open di judo, andata in scena quest’oggi sui tatami del Palace of Youth and Sports di Pristina (in Kosovo). Si tratta di una rassegna continentale speciale con due sole categorie di peso, in questo caso la -73 kg maschile e la -57 kg femminile.

L’Italia è andata subito a segno in questa nuova manifestazione con Manuel Lombardo, unico azzurro iscritto, che si è messo al collo la medaglia d’argento incassando inoltre un premio di 35 mila euro. Il talento piemontese si è reso protagonista di un cammino entusiasmante, sconfiggendo per ippon il turco Ejder Toktay ed il giovane padrone di casa Dardan Cena prima di imporsi per waza-ari (sempre in kata guruma) in semifinale sul tre volte medagliato olimpico georgiano Lasha Shavdatuashvili.

In finale il vice-campione del mondo in carica dei -73 kg non è riuscito a prevalere sul beniamino locale Akil Gjakova, che ha sorpreso il nostro portacolori al Golden Score con un contrattacco in sumi gaeshi valutato waza-ari. Bronzo all’altro kosovaro Cena e all’azero numero 1 del ranking mondiale Hidayat Heydarov. Georgia in trionfo nella competizione femminile con Eteri Liparteliani, brava a superare nell’atto conclusivo l’israeliana Timna Nelson Levy, mentre il terzo gradino del podio è stato occupato dalle campionesse olimpiche kosovare Distria Krasniqi e Nora Gjakova.

Foto: IJF