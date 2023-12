Rugby, la Benetton Treviso ospita Perpignan per vincere anche in Challenge Cup

Torna in campo sabato pomeriggio la Benetton Treviso e per la seconda giornata di Challenge Cup a Monigo arrivano i francesi del Perpignan. Le due formazioni sono uscite sconfitte all’esordio europeo e ora i biancoverdi vogliono trovare il successo anche in Challenge Cup dopo l’ottimo avvio nell’United Rugby Championship.

Per i ragazzi di Marco Bortolami nulla è compromesso nel Vecchio Continente, ma sicuramente contro la non insuperabile formazione transalpina è obbligatorio un successo, possibilmente con bonus, per risalire la classifica e restare in corsa per un posto ai playoff. Nel ko in Galles contro gli Ospreys per Treviso è arrivato un punto di bonus importantissimo e saranno proprio i punti extra a poter fare la differenza in Challenge Cup.

Più netta, invece, la sconfitta dell’USAP all’esordio, con Perpignan che ha perso in casa contro i sudafricani Emirates Lions per 12-28. I ragazzi di Franck Azéma non sono riusciti a segnare neanche un meta, mentre nel Top 14 i francesi sono penultimi, con solo due vittorie conquistate in stagione. Nell’USAP gioca Tommaso Allan, che è anche il miglior realizzatore della squadra in campionato, mentre Acebes e Velarte sono i migliori marcatori con tre mete a testa.

Con 327 punti subiti in Top 14 il Perpignan è la peggior difesa del massimo campionato francese, mentre l’attacco è il penultimo, con 166 punti segnati in nove partite, con 20 marcature messe a segno. Di contro, anche la Benetton Treviso non è una squadra fortemente offensiva, con soli 125 punti segnati in URC, ma di contro i veneti hanno un’ottima difesa, che in sette partite ha subito solo 123 punti. E, ancora una volta, sarà la difesa l’arma dei veneti, che però dovranno trovare la via della meta per chiudere in fretta la pratica USAP.

