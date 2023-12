Snowboardcross: Michela Moioli quinta a Cervinia, vince a sorpresa Sina Siegenthaler

Viste le premesse, ci si aspettava di più da Michela Moioli in quel di Cervinia. Sulla pista di casa l’azzurra, brillante nelle batterie, non è andata oltre il quinto posto finale nella seconda tappa della Coppa del Mondo di snowboardcross al femminile. Una Big Final molto confusa, nella quale la bergamasca per lunghi tratti è stata nelle posizioni avanzate, poi un piccolo errore l’ha portata a perdere velocità e a chiudere in fondo.

A vincere a sorpresa è la svizzera Sina Siegenthaler, alla prima vittoria nel massimo circuito internazionale, miglior risultato della carriera di gran lunga, contro ogni pronostico. Completano il podio le australiane Belle Brockhoff e Josie Baff. In casa azzurra positiva la prova di Sofia Belinghieri, seconda nella Small Final e ottava al traguardo, mentre è stata eliminata ai quarti di finale Sofia Groblechner.

Foto: Pier Colombo