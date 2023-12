Snowboardcross, Michela Moioli e Omar Visintin trionfano nella prova a squadre a Cervinia!

Esultano gli azzurri Omar Visintin e Michela Moioli nella gara a squadre valida per la seconda tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di snowboardcross. A Cervinia, in Italia, la coppia argento olimpica in carica regala spettacolo e trionfa davanti al pubblico di casa. L’Italia torna così a vincere una gara a squadre di Coppa del Mondo a distanza di oltre due anni dall’ultima volta (11 dicembre 2021 con Moioli e Sommariva).

Davvero magnifico il cammino di Visintin e Moioli nella giornata odierna, con entrambi che sono stati capaci di rialzarsi alla grande in seguito alle non di certo soddisfacenti prestazioni individuali di ieri (5° posto per la nativa di Alzano Lombardo e 18° per Visintin). Dopo aver chiuso al primo posto i quarti di finale e la semifinale, i due azzurri si sono ripetuti anche nell’ultimo atto, conducendo una gara di testa quasi dall’inizio alla fine (Visintin ha dato il cambio con 0.09 di vantaggio sulla Svizzera 1, 0.17 sull’Australia 1 e 0.28 sulla Francia 1) e terminando poi con pochissimi centesimi di vantaggio sulla rimontante Francia 1 (Loan Bozzolo, Chloe Trespeuch), dunque seconda, 0.13 sulla Svizzera 1 (Kalle Koblet, Sina Siegenthaler), terza, e 0.20 sull’Australia 1 (Adam Lambert, Belle Brockhoff), quarta.

Per quanto riguarda le altre coppie azzurre in gara, ha chiuso al terzo posto nella Small Final e dunque in settima posizione assoluta Italia 2 (Lorenzo Sommariva, Sofia Belingheri), mentre è uscita di scena ai quarti di finale Italia 3 (Tommaso Leoni, Sofia Groblechner).

In classifica generale, Visintin e Moioli salgono al terzo posto con 140 punti dopo questo grande successo. Ora gli azzurri hanno dunque soltanto 20 punti di svantaggio rispetto a Bozzolo e Trespeuch, primi con 160, e 5 nei confronti dei britannici Huw Nightingale/Charlotte Bankes (oggi quinti), secondi con 145.

Foto: LaPresse