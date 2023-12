Sci alpino: Goggia e Brignone a caccia di altre vittorie in Val d’Isere. Shiffrin assente in discesa

Da St. Moritz alla Val d’Isere, la Coppa del Mondo femminile di sci alpino vive un altro fine settimana dedicato completamente alla velocità. La speranza è che questa volta si possa portare a termine l’intero weekend e che il maltempo dia una tregua in una stagione finora davvero travagliata per le donne-jet.

La due giorni sulle nevi francesi (discesa e superG) è molto attesa dalla squadra azzurra ed in particolare da Sofia Goggia, che ha un rapporto davvero speciale con la Oreiller-Killy, avendo vinto tre delle ultime quattro gare disputate, compresa la doppietta nel 2021.

Goggia si presenta come la donna da battere soprattutto in discesa libera e la bergamasca vuole subito riscattare la sconfitta di St. Moritz, dove è stata battuta anche un po’ a sorpresa da Mikaela Shiffrin. Attenzione anche al superG, visto che Sofia ha lavorato moltissimo sul piano tecnico questa estate e proprio la scorsa settimana ha letteralmente dominato il supergigante e punterà sicuramente al bis domenica.

Una delle principali avversarie Goggia sa di averla proprio in casa ed è Federica Brignone. Continua l’avvincente duello tra le due azzurre, che sono appaiate a quota 23 come numero di successi in Coppa del Mondo. La valdostana sta vivendo un momento di forma straordinario, come dimostrano le vittorie di Tremblant, ma anche il terzo posto in discesa a St. Moritz. Un podio che le ha permesso di portarsi al secondo posto della classifica generale e l’obiettivo di Brignone è uscire da questo weekend, cercando di consolidare questo piazzamento.

La valdostana ha anche la possibilità di rosicchiare qualche punto a Mikaela Shiffrin, che ha deciso di saltare la discesa libera della Val d’Isere e di correre solo il superG della domenica. L’americana non ha mai disputato in carriera la libera sulla Oreiller-Killy e proprio come nel 2021 farà solo il supergigante, dove chiuse quinta. La nativa di Vail si sta allenando a Pfelders in Alto Adige, con l’intenzione di puntare maggiormente alla gara di Courchevel (slalom) e alla due giorni di Lienz (gigante e slalom) delle prossime settimane.

Fari puntati dunque soprattutto su Svizzera e Austria per andare alla ricerca delle principali avversarie delle azzurre. Cornelia Huetter ha già dimostrato a St. Moritz di valere le posizioni di vertice, ma attenzione anche Mirjam Puchner, già salita sul podio in discesa in Val d’Isere due anni fa. Tra le elvetiche, ovviamente, i nomi più caldi sono quelli di Corinne Suter, che vanta una vittoria sulla Oreiller-Killy nel 2020 in discesa, e di Lara Gut-Behrami, con quest’ultima che deve riscattare l’opaco ultimo fine settimana casalingo.

Non va certo dimenticata una come Ilka Stuhec, soprattutto per quanto riguarda la discesa libera. Possibili outsider di lusso le norvegesi Kajsa Vickhoff Lie e Ragnhild Mowinckel ed anche una Ester Ledecka, che proprio in Val d’Isere ha ottenuto una delle sue tre vittorie in Coppa del Mondo, la prima ed unica in assoluto in superG nel 2020.

FOTO: LaPresse