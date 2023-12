Snowboardcross: a Cervinia tre azzurre nei quarti di finale, c’è Michela Moioli

Qualifiche particolari in quel di Cervinia per la Coppa del Mondo di snowboardcross, giunta alla seconda tappa stagionale. Sul pendio italiano non c’è infatti la prova a tempo, ma spazio già alle prime batterie: tra le donne si è partiti dagli ottavi di finale, mentre da domani le fasi conclusive dai quarti.

Avanzavano tre atlete per batteria: obiettivo riuscito per Michela Moioli, la più attesa della pattuglia tricolore, ma anche per Sofia Belinghieri e per la giovane Sofia Groblechner, alla prima qualifica nel massimo circuito internazionale.

Moioli se la vedrà con la forte francese Chloe Trespeuch nei quarti, invece derby per le altre due azzurre che avranno in batteria anche l’altra transalpina Marion Petit Lenoir.

Non sono riuscite a cogliere l’accesso ai quarti Caterina Carpano, Francesca Gallina e Marika Savoldelli.

Foto: Lapresse