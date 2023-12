Snowboard, i convocati dell’Italia per lo slalom parallelo di Davos: 9 azzurri al debutto stagionale in PSL

Dopo una partenza dai blocchi a dir poco esaltante, l’Italia dello snowboard alpino vuole continuare a raccogliere risultati di peso e si prepara ad affrontare il primo slalom parallelo stagionale della Coppa del Mondo 2023-2024, in programma a Davos sabato 23 dicembre. Archiviati brillantemente i PGS casalinghi di Carezza e Cortina, il movimento azzurro proverà a rispondere presente anche nella specialità PSL.

Il primo atto della stagione per il massimo circuito in slalom si terrà dunque tra quattro giorni in Svizzera, con le qualificazioni in mattinata e le fasi finali a partire dalle ore 14. La Nazionale italiana si presenterà a Davos con una rappresentativa di nove atleti, 6 uomini e 3 donne, per cercare di incrementare il bottino di quattro podi complessivi collezionati nei primi due giganti.

Il direttore tecnico Cesare Pisoni ha convocato per la tappa elvetica Daniele Bagozza, Edwin Coratti, Roland Fischnaller, Aaron March, Maurizio Bormolini, Mirko Felicetti in campo maschile e Jasmin Coratti, Lucia Dalmasso ed Elisa Caffont per quanto riguarda il settore femminile.

