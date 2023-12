Slittino: nelle sprint pochi sussulti per gli italiani, quarte Voetter/Oberhofer

Si chiude il programma della prima tappa della Coppa del Mondo di slittino su pista artificiale in quel di Lake Placid con le sprint. Nel doppio femminile non riescono ad agguantare il podio le detentrici della Sfera di Cristallo Voetter/Oberhofer, che chiudono quarte a 304 millesimi dalle vincitrici, le austriache Egle/Kipp. Seconde le statunitensi Forgan/Kirkby a 103 millesimi, terze le teutoniche Eitberger/Schirmer a 137 millesimi.

Sorpresa nel doppio maschile: tempo di 37.872 per i lettoni Bots/Plume che battono di soli 5 millesimi gli austriaci Steu/Kindl, mentre terzi sono i tedeschi Wendl/Arlt. In casa azzurra piazzamenti dalla dodicesima alla quattordicesima rispettivamente per Rieder/Kainzwaldner, Nagler/Malleir e Rieder/Gufler.

Ultima gara di giornata il singolo femminile: Julia Taubitz vince in 37.451 trovando il primo successo stagionale. Battute le due americane Ashley Farquharson ed Emely Sweeney. L’unica azzurra in gara, Verena Hofer, chiude al quindicesimo posto.

Foto: Lapresse