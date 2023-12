Slittino, Nagler/Malleier sfiorano il podio nel doppio maschile di Whistler, successo per Wendl/Arlt

Il duo composto da Tobias Wendl e Tobias Arlt si è aggiudicato la tappa di Whistler (Canada) valevole per la Coppa del Mondo di slittino doppio maschile 2023-2024. Sul budello della British Columbia abbiamo assistito ad una gara equilibrata e serrata, con distacchi ridotti e l’Italia ha mancata il podio davvero per pochi millesimi.

La vittoria, come detto, è andata ai tedeschi Tobias Wendl e Tobias Arlt con il tempo di 1:17.300 (prima manche in 38.668, seconda in 38.632) con appena 78 millesimi di margine sugli austriaci Thomas Steu e Wolfgang Kindl (38.624 al comando dopo la prima discesa, e 38.754), mentre completano il podio i tedeschi Hannes Orlamuender e Paul Constantin Gubitz a 105 millesimi (38.713 e 38.692).

Si fermano in quarta posizione Ivan Nagler e Fabian Malleier a 208 millesimi dalla vetta (38.730 e 38.778), mentre sono quinti gli austriaci Yannick Mueller e Armin Frauscher a 241, sesti i lettoni Martins Bots e Robert Plume a 249. Chiudono al nono posto Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner a 516 millesimi, quindi non vanno oltre la 16a posizione Ludwig Rieder e Lukas Gufler a 909 millesimi.

A questo punto la classifica generale vede al comando Steu/Kindl con 255 punti e 30 lunghezze di vantaggio su Wendl/Arlt. Terzi Bots/Plume con 210 punti, mentre Nagler/Malleier sono ottavi con 129.

