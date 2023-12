Slittino: Max Langenhan imbattibile anche a Whistler, Dominik Fischnaller ai piedi del podio

La Coppa del Mondo di slittino per quanto concerne il singolo maschile al momento ha un unico grande protagonista: Max Langenhan. Per il teutonico ecco nel giro di una settimana la terza vittoria in altrettante gare: dopo le due di Lake Placid all’esordio, ecco anche quella timbrata in quel di Whistler, sede della seconda tappa del massimo circuito internazionale.

Il tedesco appare veramente imbattibile: non è tanto il risultato, ma il modo in cui arriva, con un vantaggio veramente esorbitante su tutti quanti i rivali. Anche oggi miglior tempo sul ghiaccio canadese in entrambe le run per chiudere in 1’40”093.

Alle sue spalle completano il podio Jonas Mueller, staccato di 255 millesimi, ed il lettone Kristers Aparjods, a 479 millesimi di ritardo. Quarta piazza, in coppia a pari merito, ma molto più staccati, per Nico Gleirscher ed il nostro Dominik Fischnaller: l’azzurro continua a progredire dopo la settima e la quinta posizione di Lake Placid, prossimo obiettivo il podio.

In casa azzurra da sottolineare anche la gara di Leon Felderer che si difende al meglio e chiude all’undicesimo posto, attaccato alla top-10. Più lontano Lukas Gufler, 24mo.

Foto: Lapresse