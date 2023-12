Slittino, calendario Coppa del Mondo Whistler 2023: programma, orari, tv, streaming

Dopo aver vissuto l’esordio ufficiale con la tappa di Lake Placid (Stati Uniti) va a concludersi la trasferta nordamericana della Coppa del Mondo di slittino 2023-2024. Si gareggerà sul tracciato di Whistler (Canada) per un appuntamento di grande importanza sul budello della British Columbia.

Il weekend canadese prenderà il via nella giornata di venerdì 15 dicembre e, visto il fuso orario, andrà in scena nella tarda serata italiana il primo appuntamento. Si tratterà della gara di singolo maschile a partire dalle ore 22.00 (le ore 13.00 locali). Il programma proseguirà nel cuore della notte italiana con altri due eventi.

A partire dalle ore 01.00 italiane del sabato notte, infatti, andrà in scena il doppio maschile, quindi alle ore 01.48 toccherà al doppio femminile, con le seconde manche che scatteranno, rispettivamente, alle ore 02.45 e 03.37. Domenica, infine, dalle ore 19.30 inizierà la gara di singolo femminile, quindi grande chiusura alle ore 23.00 con il team relay.

Come seguire l’evento in tv o streaming? La tappa di Whistler della Coppa del Mondo di slittino si potrà seguire tramite il sito OlympicChannel, raggiungibile anche dal sito ufficiale Fil-luge.org. Al momento non c’è notizia di dirette live su reti in chiaro o a pagamento.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SLITTINO – WHISTLER 2023 (orari italiani)

Venerdì 15 dicembre

Ore 22.00 prima manche singolo maschile

Ore 23.30 seconda manche singolo maschile

Sabato 16 dicembre

Ore 01.00 prima manche doppio maschile

Ore 01.48 prima manche doppio femminile

Ore 02.45 seconda manche doppio maschile

Ore 03.37 seconda manche doppio femminile

Ore 19.30 prima manche singolo femminile

Ore 21.00 seconda manche singolo femminile

Ore 23.00 team relay

