Sci alpino, calendario Coppa del Mondo Val d’Isere 2023: orari, tv, streaming. In programma discesa e superG

Nuovo appuntamento dedicato alla velocità nella Coppa del Mondo femminile di sci alpino. Da St.Moritz ci si sposta in Francia in Val d’Isere dove in programma nel fine settimana ci sono una discesa (sabato) ed un superG (domenica). La speranza è quella che il maltempo dia un po’ di tregua, visto che anche nell’ultimo weekend è arrivata l’ennesima cancellazione della stagione, con il rinvio del secondo superG di St.Moritz.

Sofia Goggia ha cominciato la sua stagione nella velocità con una vittoria in supergigante e con un secondo posto in discesa dietro a Mikaela Shiffrin. Ovviamente la bergamasca si presenta in Francia come la donna da battere e vuole assolutamente ottenere un successo soprattutto in discesa.

Fari puntati ovviamente anche su Federica Brignone, quinta in superG per un errore nella parte finale, ma soprattutto splendida terza in discesa. La valdostana è seconda nella classifica generale di Coppa del Mondo e vuole proseguire il suo ottimo momento di forma.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle gare di Val d’Isere, valide per la Coppa del Mondo femminile 2023-2024 di sci alpino. Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv su Rai 2 ed Eurosport 1; in diretta streaming su Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN; in diretta live scritta su OA Sport.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO VAL D’ISERE

Giovedì 14 dicembre

Orario da definire Primo training discesa femminile Val d’Isere

Venerdì 8 dicembre

Orario da definire Secondo training discesa femminile Val d’Isere

Sabato 9 dicembre

10.30 Dicesca femminile Val d’Isere (Francia)

Domenica 10 dicembre

11.00 SuperG femminile Val d’Isere (Francia)

COPPA DEL MONDO VAL D’ISERE 2023: COME VEDERE LE GARE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, Eurosport 1

Diretta streaming: RaiPlay; Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN

Diretta live testuale: OA Sport

Foto: LaPresse