Bob e skeleton, calendario Coppa del Mondo Igls 2023: programma, orari, tv, streaming

Prosegue senza soluzioni di continuità la Coppa del Mondo di bob e skeleton 2023-2024. Dopo le prime due tappe disputate tra Yanqing e La Plagne, il terzo appuntamento della stagione si disputerà nel consueto scenario di Igls-Innsbruck (Austria) per un fine settimana che si annuncia quanto mai interessante.

Siamo ai nastri di partenza dell’ultima tappa prima delle lunghe vacanze natalizie, dato che poi si tornerà in azione a metà gennaio a St. Moritz (Svizzera). Cosa ci attende in questo weekend quindi? Si inizierà venerdì 15 dicembre con le gare di monobob femminile, quindi dalle ore 11.30 toccherà allo skeleton con la gara maschile, quindi alle ore 15.30 quella femminile.

Sabato 16 dicembre toccherà alla seconda e decisiva manche del monobob femminile alle ore 10.00, quindi alle ore 13.30 si passerà al bob a 2 maschile. Domenica 17 dicembre, quindi, sarà la volta della gara di bob a 2 femminile alle ore 10.00 prima del gran finale con la gara di bob a 4 che scatterà alle ore 13.30.

Come seguire l’evento in tv? La tappa di Igls della Coppa del Mondo di bob e skeleton sarà trasmessa in streaming sul sito ufficiale IBSF e sul canale YouTube IBSF. Non sono previste dirette tv, in chiaro o a pagamento.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO BOB E SKELETON IGLS 2023

Venerdì 15 dicembre

Ore 08.30 prima manche monobob femminile

Ore 11.30 gara skeleton maschile

Ore 15.30 gara skeleton femminile

Sabato 16 dicembre

Ore 10.00 seconda manche monobob femminile

Ore 13.30 gara bob a 2 maschile

Domenica 17 dicembre

Ore 10.00 gara bob a 2 femminile

Ore 13.30 gara bob a 4 maschile

Foto: LaPresse