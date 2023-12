Skicross, Takats e Naeslund vincono in Coppa del Mondo a Val Thorens. Zuech ottimo 8

A Val Thorens (Francia) sono andate in scene le finali del primo appuntamento della Coppa del Mondo di skicross, disciplina dello sci freestyle. L’italiano Dominik Zuech ha brillantemente sorpreso, riuscendo ad accedere alla Small Final dopo il terzo posto nella rispettiva semifinale alle spalle dell’austriaco Tristan Takats e dello svizzero Romain Detraz. L’azzurro ha poi chiuso all’ottavo posto, ottenendo un risultato decisamente confortante per iniziare la stagione nel miglior modo possibile.

A vincere la gara è stato l’austriaco Tristan Takats, che a 28 anni ha conquistato il primo successo nel massimo circuito internazionale itinerante. Sul podio sono saliti anche lo statunitense Tyler Wallasch e lo svizzero Romain Detraz, in gara rispettivamente con il pettorale 21 e 23. Quarto posto per il canadese Kristofor Mahler, che non è giunto al traguardo. Yanick Gunsch ed Edoardo Zorzi sono usciti agli ottavi di finale, mentre Federico Tomasoni si è fermato ai quarti di finale. Ricordiamo che Simone Deromedis, Campione del Mondo, era stato eliminato in qualifica.

Sul fronte femminile prosegue il dominio incontrastato della fuoriclasse svedese Sandra Naeslund. La Campionessa Olimpica e del Mondo, nonché detentrice della Sfera di Cristallo, ha ottenuto il 38mo sigillo in carriera nel massimo circuito. Quella odierna è addirittura la 18ma affermazione di fila in Coppa del Mondo, non perde una gara dal 14 dicembre 2021, quando fu quarta ad Arosa. Non c’è stato nulla da fare per la francese Marielle Berger Sabbatel e per la svizzera Fanny Smith, che sono salite sul podio precedendo la canadese Brittany Phelan. Si tornerà in gara domani, sempre a Val Thorens, per la gara-2 sulle nevi transalpine prima del trasferimento ad Arosa (Svizzera) per il terzo appuntamento stagionale nelle giornate dell’11-12 dicembre.

Foto: Lapresse