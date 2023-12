Short Track: la staffetta mista azzurra sale ancora sul podio a Seoul. Quella maschile centra la finale

La staffetta mista azzurra non tradisce e conquista il suo terzo podio stagionale. Nella tappa di Coppa del Mondo a Seoul succede veramente di tutto, con una finale addirittura ripetuta due volte e con le squalifiche prima della Corea del Sud e poi degli Stati Uniti. Il quartetto italiano alla fine è riuscito a strappare il secondo posto, nonostante la pesantissima assenza dell’infortunata Martina Valcepina.

Si è detto che è successo di tutto ed infatti nella “prima” finale Corea ed Olanda si sono trovate a battagliare fino all’ultima curva, con un contatto che ha messo fuori gioco entrambe le nazionali e con Pietro Sighel a giocarsi con gli americani l’arrivo al fotofinish. Non è stata presa alcuna decisione sull’arrivo, visto che la giuria ha squalificato i coreani, decidendo per la ripetizione nella finale.

In questa “seconda” finale gli azzurri si sono trovati quasi per tutta la gara dietro Olanda e Stati Uniti. Vittoria netta per gli olandesi, che non hanno mai avuto concorrenza, ma alla fine Italia premiata con il secondo posto per un’irregolarità americana in un cambio.

Le buone notizie per le staffette arrivano anche dal quartetto maschile (Pietro Sighel, Thomas Nadalini, Luca Spechenhauser, Mattia Antonioli), che ha conquistato l’accesso alla finale con il secondo posto nella semifinale dietro alla Cina, ma davanti a Belgio e all’Ungheria (squalificata).

La staffetta femminile (Chiara Betti, Elisa Confortola, Gloria Ioriatti, Arianna Sighel), invece, sarà costretta alla finale B, dopo essere giunta terza dietro a Corea del Sud e Cina.

Non sono arrivati podi per la squadra azzurra nelle altre finali individuali. Il miglior risultato è stata la finale B raggiunta da Pietro Sighel nei 1000 metri, in una gara poi vinta dal canadese Steven Dubois davanti al sudcoreano Hwang Daeheon. Nella finale femminile, invece, successo la belga Hanne Desmet, che ha preceduto l’americana Kristen Santos-Griswold e l’olandese Xandra Velzeboer.

Nei 1500 metri grande festa per i padroni di casa. Al femminile la vittoria di Kim Gilli, che ha preceduto l’americana Corinne Stoddard; mentre al maschile vittoria di Park Ji Won davanti ai canadesi William Dandjinou e Felix Roussel.

FOTO: LaPresse