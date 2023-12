Short track: i convocati dell’Italia per Seoul. Assente l’infortunata Martina Valcepina

Ultimo appuntamento per il 2023 per la Coppa del Mondo di short track. Si tratta della seconda tappa asiatica dopo quella di Pechino, visto che in questo fine settimana si gareggerà a Seoul. C’è sicuramente grande attesa per la squadra azzurra, anche se la vigilia purtroppo è stata segnata da una brutta notizia.

Purtroppo sul ghiaccio coreano non sarà presente Martina Valcepina. La valtellinese, infatti, si è fratturata una gamba durante l’ultima sessione d’allenamento. Il responso, come ha ha riportato anche la FISG, è stato durissimo, visto che l’azzurra si è procurata la frattura di tibia e perone, con l’atleta che tornerà in Italia per ricevere tutte le cure e i trattamenti necessari.

Sicuramente un’assenza pesantissima per l’Italia, che perde una protagonista sia delle gare individuali sia per le staffette, in particolare quella mista, dove Valcepina era una delle componenti del quartetto titolare.

A Seoul saranno presenti dieci azzurri. Al maschile ci saranno Mattia Antonioli (Fiamme Gialle), Pietro Marinelli (C.S. Carabinieri), Thomas Nadalini (Fiamme Oro), Davide Oss Chemper (Fiamme Gialle), Pietro Sighel (Fiamme Gialle) e Luca Spechenhauser (C.S. Carabinieri); mentre al femminile Chiara Betti (Fiamme Gialle), Elisa Confortola (Fiamme Oro), Gloria Ioriatti (Fiamme Oro) ed Arianna Sighel

Foto: LaPresse