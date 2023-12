Short track: doppio quarto posto per Valcepina e la staffetta mista a Pechino

Si è conclusa la seconda giornata di gare nella tappa di Coppa del Mondo di short track a Pechino. Purtroppo non è arrivato il podio per la squadra azzurra, con un doppio quarto posto tra Martina Valcepina e la staffetta mista. Eliminazione in semifinale, invece, per la staffetta maschile e quella femminile.

Dopo due podi consecutivi, questa volta Martina Valcepina deve accontentarsi di un comunque positivo quarto posto nei 500 metri. Un risultato che sa di conferma per la valtellinese, davvero sempre tra le migliori della specialità e che oggi ha comunque provato fino all’ultima curva il sorpasso per salire sul podio. Una finale che ha visto il successo dell’americana Kristen Santos-Griswold, che ha preceduto le cinesi Fan Kexin e Wang Ye.

Nella finale maschile, invece, beffa atroce per il pubblico di casa visto che Lin Xiaojun (poi squalificato) e Liu Shaoang sono entrati in contatto, rimanendo entrambi fuori dal podio. La vittoria è andata al canadese Jordan Pierre-Gilles, che ha preceduto il francese Quentin Fercoq e l’olandese Jens van ‘T Wout.

Doppietta sudcoreana nei 1500 metri. Al femminile è stata Kim Gilli ad imporsi davanti alla cinese Gong Li e all’olandese Xandra Velzeboer; mentre al maschile la vittoria è andata Kim Gun Woo con il cinese Li Wenlong ed il canadese William Dandjinou rispettivamente secondo e terzo. Per i colori azzurri da segnalare la presenza nella finale B di Elisa Confortola, Chiara Betti, Pietro Sighel e Luca Spechenhauser.

Il secondo quarto posto di giornata per i colori azzurri è arrivato poi con la staffetta mista. Il quartetto composto da Pietro Sighel, Thomas Nadalini, Martina Valcepina ed Arianna Sighel è rimasto vittima di una caduta dopo qualche giro. Successo per l’Olanda, che ha battuto al fotofinish la Cina, con gli Stati Uniti terzi.

Sfuma la finale per la staffetta maschile con l’Italia eliminata in semifinale. Purtroppo gli azzurri (Mattia Antonioli, Thomas Nadalini, Pietro Sighel e Luca Spechenhauser) si sono arresi nell’arrivo in volata al Canada e alla Corea del Sud, accontentandosi della finale B.

Invece è arrivata una squalifica per la staffetta femminile. Il quartetto formato da Chiara Betti, Elisa Confortola, Gloria Ioriatti ed Arianna Sighel non prenderà parte nemmeno alla finale B, che avrebbe permesso alle azzurre di ottenere comunque punti importanti per la qualificazione al Mondiale.

