Snowboard, calendario Coppa del Mondo PGS Cortina d’Ampezzo 2023: programma, orari, tv, streaming

Dopo il PGS di giovedì 14 dicembre a Carezza (prima gara stagionale), la Coppa del Mondo di snowboard parallelo continuerà poi sabato 16 dicembre con un altro PGS. Si gareggerà Cortina d’Ampezzo (dunque sempre in Italia), con la grande particolarità che le fasi finali si svolgeranno di sera.

Per la precisione, la giornata inizierà però alle ore 14:00 con le qualificazioni e poi chi passerà il turno tornerà di nuovo sulla neve italiana a partire dalle 18.00 per disputare le fasi finali. Al via ci saranno anche diversi azzurri che proveranno a iniziare con il botto e le emozioni sicuramente non mancheranno.

Le fasi finali del PGS di Cortina d’Ampezzo si potranno vedere in diretta tv su Rai Sport HD e in diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it e Discovery+. OA Sport vi offrirà invece la diretta live testuale (solo delle fasi finali).

CALENDARIO PGS CORTINA D’AMPEZZO 16 DICEMBRE

Sabato 16 dicembre

14.00: qualificazioni maschili e femminili a Cortina d’Ampezzo (Italia)

18.00: fasi finali maschili e femminili a Cortina d’Ampezzo (Italia) – Diretta tv su Rai Sport HD

PGS CORTINA D’AMPEZZO 16 DICEMBRE, DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD

Diretta streaming: Rai Play, Eurosport.it, Discovery+

Diretta live testuale: OA Sport

Foto: FISI/Pentaphoto