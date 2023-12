Serie A, risultati oggi e classifica: la Juventus batte la Roma e avvicina l’Inter. Il Milan torna a vincere, cade il Bologna.

La Juventus ha accorciato le distanze nei confronti dell’Inter e la lotta per lo scudetto si fa più calda che mai al termine della 18ma giornata di Serie A. I bianconeri hanno infatti sconfitto la Roma per 1-0: il sigillo di Rabiot al 47′, su invito di Vlahovic, ha mandato in visibilio l’Allianz Stadium e ha permesso agli uomini di Max Allegri di portarsi a -2 dai nerazzurri in testa alla classifica generale.

Il Milan torna a sorridere dopo il pareggio contro la Salernitana, ha sconfitto il Sassuolo per 1-0 (decisivo Pulisic al 59′) e conserva il terzo posto con tre punti di vantaggio sulla Fiorentina. Il Bologna è invece crollato nella tana dell’Udinese: secco 3-0 (doppietta di Payero intervallata dal gol di Lucca) e stop per i felsinei dopo tre vittorie consecutive. Gli emiliani scivolano al quinto posto, mentre i friulani risalgono in 15ma piazza a +3 sulla zona retrocessione.

L’Atalanta ha battuto il Lecce per 1-0 (Lookman al 58′ su invito di Scamacca) e si è portata a -2 dal Bologna, scavalcando la Roma e il Napoli. La Salernitana ha vinto a Verona (gol di Tchaouna al 48′) e ha conquistato tre punti fondamentali, rimanendo in ultima posizione ma ora a -2 da Verona e Cagliari (0-0 contro l’Empoli, penultimo appena davanti ai campani).

RISULTATI SERIE A CALCIO OGGI

Atalanta-Lecce 1-0

Cagliari-Empoli 0-0

Udinese-Bologna 3-0

Milan-Sassuolo 1-0

Verona-Salernitana 0-1

Juventus-Roma 1-0

CLASSIFICA SERIE A

1. Inter 45

2. Juventus 43

3. Milan 36

4. Fiorentina 33

5. Bologna 31

6. Atalanta 29

7. Roma 28

8. Napoli 28

9. Lazio 27

10. Torino 24

11. Monza 22

12. Genoa 20

13. Lecce 20

14. Frosinone 19

15. Udinese 17

16. Sassuolo 16

17. Verona 14

18. Cagliari 14

19. Empoli 13

20. Salernitana 12

