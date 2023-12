Calcio a 5, Olimpus Roma e Feldi Eboli sugli scudi nel 14° turno di Serie A

Calato il sipario sul 14° e ultimo turno della Regular Season del 2023 per il calcio a 5 italiano. Nella consueta formula spezzatino sono arrivati risultati che hanno aiutato a definire al meglio la classifica generale prima di accogliere il 2024.

Nella giornata del 29 dicembre quattro gli incontri andati in scena. Da registrare la nettissima affermazione per 12-3 del Meta Catania contro Mantova in cui i siciliani si sono scatenati. In grande evidenza Musumeci e Pulvirenti, in grado di dare un grosso contributo in termini realizzativi e di prestazione in generale.

Successo casalingo anche quello del Sandro Abate: gli irpini hanno sconfitto 4-3 Cosenza, piegando la resistenza dei calabresi. Decisiva la marcatura di Gui. Sono poi arrivati due pareggi: il 2-2 tra Genzano e Sala Consilina e l’1-1 tra l’Italservice Pesaro e l’Active Network.

Nella giornata odierna l’Olimpus Roma ha espugnato il campo della Fortitudo Pomezia, prevalendo con il punteggio di 3-2. Fortino, Marcelinho e Dimas hanno reso vane le segnature di Cesaroni e di Angelo. Pesante successo esterno (0-3) del Napoli Futsal di Fulvio Colini contro la Came Treviso. Bolo, Salas e De Luca a segno per la compagine partenopea.

Festival del gol del Campiano contro Verona, un 8-1 che non ha ammesso repliche. Altra vittoria importante della Feldi Eboli per 5-3 contro L84: la tripletta di Patias ha trascinato la formazione di Salvo Samperi, al terzo successo consecutivo. Con questi risultati l’Olimpus rafforza la propria leadership con 34 punti a precedere di 8 lunghezze L84 e Catania, mentre Napoli e Feldi inseguono a -10.

