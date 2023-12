Sci di fondo: colpo di Victoria Carl a Trondheim, la tedesca vince nella 10 km. 15a Caterina Ganz

Sorpresa nella 10 km a tecnica classica femminile con partenza a intervalli in quel di Trondheim. A vincere, infatti, è la tedesca Victoria Carl, che si gode così il primo alloro della carriera in Coppa del Mondo. Mai in discussione il suo successo, chiaro dall’inizio alla fine e certificato dal tempo di 28’13″6.

19″6 i secondi di ritardo di Rosie Brennan: l’americana, seconda, sfrutta il calo netto nelle fasi finali di Ebba Andersson, con la svedese costretta ad accontentarsi della terza posizione a 21″6. Quarta l’altra USA Jessie Diggins, a 28″3: più elevati i distacchi delle altre, a partire dalla svedese Kerttu Niskanen, quinta a 42″1.

Il resto della top ten è composto per larga misura da norvegesi: sesta, nona e decima Astrid Oeyre Slind, Heidi Weng e Margrethe Bergane, rispettivamente a 47″2, 1’00″7 e 1’03″3. In mezzo, il settimo posto è ancora in quota Germania con Pia Fink a 56″2, l’ottavo è della svedese Emma Ribom a 57″9.

L’Italia può guardare a questa giornata con valida positività, in virtù del 15° posto di Caterina Ganz a 1’27″2 con gara vissuta sempre vicino a tale quota o proprio su essa. Più indietro Anna Comarella, che si prende il 33° posto a 2’12″6 dalla vincitrice.

