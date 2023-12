Sci di fondo, Amundsen vince la 10 km di Oestersund e vola in testa alla Coppa del Mondo. Festival norvegese in Svezia

Harald Oestberg Amundsen ha vinto la 10 km in tecnica libera con partenza a intervalli andata in scena a Oestersund (Svezia). Il norvegese si è imposto nella prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci di fondo con il tempo di 23:36.1, interpretando in maniera eccellente la seconda parte di gara, durante la quale ha intensificato il ritmo della propria azione ed è riuscito a fare la differenza.

Scattato con il pettorale numero 50, il 25enne, già argento nella 15 km degli ultimi Mondiali, è riuscito a migliorare il secondo posto ottenuto settimana scorsa nella 10 km di Gaellivare e ha ottenuto il secondo successo in carriera nel massimo circuito internazionale itinerante (il precedente risale al 27 gennaio 2023, quando festeggiò al termine della 10 km in tecnica libera a Les Rousses).

Abbiamo assistito a un autentico festival norvegese, visto che le prime cinque posizioni sono state occupate da atleti proveniente da quel Paese. Alle spalle di Amundsen si sono infatti piazzati Simen Hegstad Krueger (secondo con un distacco di 8.1), Didrik Toenseth (terzo a 14.3), Iver Tildheim Andersen (quarto a 18.9) e Jan Thomas Jenssen (quinto a 38.8).

Il britannico Andrew Musgrave ha chiuso in sesta piazza a 42.2, appena davanti al fuoriclasse norvegese Johannes Klaebo (settimo a 43.9), che ieri aveva trionfato nella sprint in tecnica classica. Il norvegese Paal Golberg si è presentato al cancelletto di partenza indossando il pettorale di leader della classifica generale, ma non è riuscito ad andare oltre la nona posizione (a 1:01.04, dietro al tedesco Friedrich Moch) e ha perso il primato in graduatoria. Il nuovo leader è proprio Amundsen.

Il miglior italiano al traguardo è stato Davide Graz, capace di agguantare un valido ventesimo posto con un ritardo di 1:15.7. Paolo Ventura 31mo a 1:26.6, Elia Barp 37mo a 1:35.5, Federico Pellegrino 44mo a 1:49.3 dopo la delusione per l’eliminazione subita nelle qualifiche della sprint di ieri, Simone Daprà 45mo a 1:52.6, Francesco De Fabiani 54mo a 2:04.6 e decisamente lontano dalla forma dei giorni migliori.

