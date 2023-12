Sci alpino, Sofia Goggia ironica: “Gara cancellata? Strano…Sono già 3 su 5”

Una stagione nefasta per lo sci internazionale. Anche oggi le gare previste, lo slalom maschile in Val d’Isere ed il SuperG femminile di St. Moritz, sono state cancellate a causa delle condizioni meteo avverse. E non tutti hanno preso bene la scelta, come ad esempio Sofia Goggia.

La sciatrice azzurra non è stata tenera con la decisione odierna, lasciando una vena polemica in una sua storia Instagram: “Oggi gara cancellata, troppa neve caduta durante la notte. Strano… su cinque gare di velocità ne sono state cancellate tre…“. Poche parole, ma che vanno dritte al punto.

Goggia difatti si riferisce anche alle precedenti cancellazioni delle discese di Zermatt/Cervinia del 18 e 19 novembre, che già destarono più di un chiacchiericcio. E che stanno complicando il sogno di battagliare per la Sfera di Cristallo: al momento è infatti sesta con 286 punti, tenendo conto che fino ad ora si è svolta solo una gara di discesa libera e solo una di supergigante.

Foto: LaPresse