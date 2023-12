Tennis, Rafa Nadal ha anche Federer come tifoso: “Spero possa tornare forte nel 2024”

Una delle notizie tennistiche del 2024 sarà il ritorno in campo di Rafa Nadal dopo un anno di stop forzato a causa di numerosi problemi fisici dovuti all’estrema usura del proprio fisico. In tanti appassionati si auspicano un ritorno ad alti livelli del maiorchino, tra cui anche un certo Roger Federer.

Il campione svizzero è in Cina per impegni con i suoi sponsor e ha voluto parlare anche dello spagnolo, suo fiero avversario in carriera ma anche suo grande amico. Rimane ancora nei nostri occhi il momento in cui entrambi, al termine della United Cup che rappresentava anche l’addio al tennis dell’elvetico, si strinsero la mano mentre il loro volto era rigato dalle lacrime.

“Spero che possa tornare molto forte nel 2024 – ha affermato Federer – sarebbe fantastico per il tennis se lui e Djokovic potessero continuare a giocare per tutto il tempo che desiderano“. Poche parole, ma che lasciano intendere quanto lo svizzero ci tenga a vedere Nadal, e anche Nole, ancora in alto nel tennis mondiale.

Non sarà facile per lo spagnolo, che dovrà ritrovare il ritmo partita. Il torneo di Brisbane servirà proprio per questo scopo, per provare a puntare ad essere protagonista almeno per il prossimo Roland Garros, il torneo di casa e che vuole tornare a vincere.

Foto: LaPresse