Sci alpino, Sofia Goggia: “Essendo debilitata, non ho spinto a tutta per conservare alcune energie”

Training ufficiale che va in archivio positivamente per l’Italia ed in particolare per Sofia Goggia, sesta nell’unica prova cronometrata della discesa libera di Val d’Isere valevole per la Coppa del Mondo femminile 2023-2024 di sci alpino. La fuoriclasse bergamasca, nonostante l’influenza, si è ben comportata confermandosi una delle donne da battere in vista delle gare del weekend.

Sulla “Oreiller-Killy” l’azzurra ha pagato 96 centesimi dal miglior tempo della slovena Ilka Stuhec, che ha preceduto nell’ordine le svizzere Jasmine Flury (seconda a 22 centesimi), Corinne Suter (terza a 0.58), Lara Gut-Behrami (quarta a 0.82) e la tedesca Kira Weidle (quinta a 0.86). Riscontri incoraggianti soprattutto in ottica SuperG per Marta Bassino e Federica Brignone, rispettivamente settima e ottava a 0.98 e 1.13 dalla vetta.

“La pista è bella, forse in alcuni punti è meno insidiosa dei giorni scorsi. Oggi ho fatto un giro tranquillo con linee abbondanti nella parte alta. Essendo debilitata in questi giorni ho pensato di non spingere a tutta oggi ma di conservare alcune energie per il fine settimana. Nel pomeriggio ci sarà da fare una bella analisi video per capire le linee che in gara saranno da limare in diversi punti rispetto ad oggi“, dichiara la vice-campionessa olimpica in carica di discesa alla FISI.

Foto: Lapresse