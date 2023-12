Sci alpino, doppietta austriaca nella discesa di Santa Caterina di Coppa Europa, 4° Emanuele Buzzi

Doppietta austriaca nella discesa di Santa Caterina Valfurva, valevole per la Coppa Europa di sci alpino maschile 2023-2024. Sulla pista valtellinese il successo, infatti, è andato a Stefan Rieser con il tempo di 1:22.94 con appena 6 centesimi di margine sul connazionale Vincent Wieser.

Completa il podio lo svizzero Livio Hiltbrand a 33 centesimi, mentre è quarto il primo degli italiani, Emanuele Buzzi, con 43 centesimi dalla vetta. Quinta posizione per l’austriaco Felix Hacker a mezzo secondo esatto, sesta per lo statunitense Jack Smith a 52 centesimi, settima per l’austriaco Stefan Eichberger a 58, quindi ottavi e noni gli statunitensi Tristan Lane e Wiley Maple distanti, rispettivamente, 72 e 74 centesimi, con quest’ultimo che chiude a pari merito con lo svizzero Christophe Torrent.

Si ferma in 14a posizione il nostro Maximilian Ranzi a 99 centesimi, quindi 19° Marco Abbruzzese a 1.24, davanti a Matteo Franzoso a 1.26. 38° Gregorio Bernardi a 1.89, quindi 45° Simon Lochmann a 2.13 e Luca Resinelli 48° a 2.39.

Oltre la 50a posizione Nicolò Nosenzo a 2.42, Max Perathoner a 2.52, Felix Braun a 2.87, Gabriel Masneri a 3.21, Emanuel Lamp a 3.33, Leonardo Clivio a 3.35, Federico Scussel a 3.47, Lorenzo Vincenzi a 3.84, Leonardo Rigamoti a 3.85, Lorenzo Magoni a 4.09, Edoardo D’Amico a 4.74, Alberto Claudiani a 4.84, Luca Ruffinoni a 4.89, Sebastiano Cipriano a 5.00, Pietro Broglio a 5.08, Tommy Lochmann a 5.45, Matthias Kaufmann a 6.33. Non hanno concluso la prova Filippo Sambugaro e Enrico Giacomelli.

