Sci alpino, Sofia Goggia promette: “Cercheremo di regalarvi altre emozioni nel 2024”

Un ottavo posto che vale punti pesanti per la World Cup Starting List di specialità, per provare ad avvicinare il secondo gruppo di merito: Sofia Goggia centra l’ottavo posto (dopo il decimo della prima run, dove era partita col pettorale 17) nel gigante femminile di Lienz, in Austria.

Questa le parole di Sofia Goggia al termine della propria gara, con un’analisi della prova e più in generale del rendimento nella disciplina: “Mal che vada sono ottava, penso di aver disputato una buonissima manche, mi manca la continuità dovuta alle stagioni senza gigante“.

L’azzurra guarda con fiducia al futuro, consapevole di avere qualcosa in meno delle prime in gigante, ma conscia di poter fare molto bene nelle discipline veloci: “Continueremo a martellare per restare nelle 10. Abbiamo regalato emozioni nel 2023, cercheremo di regalarne altrettante nel 2024“.

Foto: LaPresse

