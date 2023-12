Sci alpino, quanti punti ha guadagnato Shiffrin su Brignone: la nuova classifica dopo Courchevel

Mikaela Shiffrin ha concluso al secondo posto lo slalom femminile di Courchevel, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. La statunitense ha infatti perso il duello al vertice con la slovacca Petra Vlhova, che ha recuperato i 17 centesimi di ritardo al termine della prima manche e si è imposta con un margine di 0.24 nei confronti dell’americana.

Il secondo gradino del podio è comunque dolcissimo per Mikaela Shiffrin in ottica classifica generale, visto che può allungare al comando della graduatoria. La 28enne ha infatti guadagnato 80 punti grazie al risultato in terra francese e ora svetta con 700 punti all’attivo, aumentando il divario nei confronti della nostra Federica Brignone. La valdostana non ha preso parte all’evento (ormai i suoi impegni tra i rapid gates sono ridotti all’osso) ed è così rimasta ferma a quota 557 punti.

L’azzurra ha ora un ritardo di 143 punti alla vigilia dei due eventi di Linz: il gigante del 28 dicembre e lo slalom del 29 dicembre. La nostra portacolori è pienamente in corsa per la conquista della Sfera di Cristallo, dovrà cercare di rimanere incollata a Shiffrin (che resta la grande favorita) e tenere una media punti elevatissima. A partire dal prossimo gigante, dopo avere vinto i due di Tremblant ed essersi imposta nel superG della Val d’Isere. Di seguito la nuova classifica della Coppa del Mondo di sci alpino dopo lo slalom di Courchevel.

CLASSIFICA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO

1. Mikaela Shiffrin (USA) 700

2. Federica Brignone (Italia) 557

3. Petra Vlhova (Slovacchia) 491

4. Lara Gut (Svizzera) 429

5. Sofia Goggia (Italia) 396

6. Sara Hector (Svezia) 296

7. Michelle Gisin (Svizzera) 243

8. Cornelia Huetter (Austria) 240

9. Marta Bassino (Italia) 191

10. Lena Duerr (Germania) 190

Foto: Lapresse

Leggi tutte le notizie di Sci Alpino su OA Sport...