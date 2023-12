Sci alpino, quando le prossime gare di Dominik Paris? C’è l’amata Stelvio, poi altro tabù da sfatare

Dominik Paris ha sfatato un autentico tabù, riuscendo a vincere la discesa della Val Gardena dopo una lunga rincorsa. Lo sciatore italiano ha saputo imporsi sulla pista Saslong, con cui aveva un rapporto poco idilliaco fino a questa mattina, ed è riuscito a fare festa in un’altra grande Classica del Circo Bianco. Il sigillo odierno ha permesso anche all’altoatesino di accorciare le distanze nella classifica di specialità e può seriamente cullare il sogno di alzare al cielo la Sfera di Cristallo di specialità.

Ma quando andranno in scena le prossime gare di Dominik Paris? Appuntamento subito dopo Natale a Bormio: discesa libera il 28 dicembre e superG il 29 dicembre, sulla mitica pista Stelvio dove si è già imposto in sette occasioni (sei in discesa e una in superG). Il nuovo anno porterà con sè il tradizionale fine settimana di Wengen, dove l’azzurro non è mai riuscito a salire sul gradino più alto del podio: ci saranno due discese libere (11 e 13 gennaio) per cercare di sfatare l’ultimo tabù.

A seguire l’imperdibile appuntamento di Kitzbuehel (19-20 gennaio), il tempio assoluto della velocità dove ha già festeggiato in tre occasioni. Doppio superG a Garmisch (27-28 gennaio), poi due discese a Chamonix e due discese sull’amato tracciato di Kvitfjell nel mese di febbraio. L’atto conclusivo si disputerà a Saalbach il 24 marzo. Di seguito il calendario delle prossime gare di Dominik Paris.

CALENDARIO PROSSIME GARE DOMINIK PARIS

28 dicembre Discesa libera a Bormio

29 dicembre SuperG a Bormio

11 gennaio Discesa libera a Wengen

12 gennaio SuperG a Wengen

13 gennaio Discesa libera a Wengen

19 gennaio Discesa a Kitzbuehel

20 gennaio Discesa a Kitzbuehel

27 gennaio SuperG a Garmisch

28 gennaio SuperG a Garmisch

2 febbraio Discesa a Chamonix

3 febbraio Discesa a Chamonix

17 febbraio Discesa a Kvitfjell

18 febbraio SuperG a Kvitfjell

24 marzo Discesa a Saalbach

Foto: Lapresse