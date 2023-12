Biathlon, Elvira Oeberg vince l’inseguimento di Hochfilzen in Coppa del Mondo. Quarta Vittozzi

Festeggia Elvira Oeberg nell’inseguimento femminile di Hochfilzen valido per la seconda tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di biathlon. Sulle nevi austriache, la svedese sbaglia soltanto nel primo poligono, poi diventa perfetta al tiro e, grazie anche a un’ottima prestazione sugli sci, va a prendersi la prima vittoria stagionale. Quarta invece l’Italiana Lisa Vittozzi.

Alla fine è di 29:44.6 il tempo finale di Elvira Oeberg, che, ricordiamo, era partita dalla seconda posizione con un ritardo di 5” dalla norvegese Ingrid Landmark Tandrevold (vincitrice della sprint di ieri). Dietro alla sorella più piccola delle Oeberg, conquista la seconda posizione una magnifica Lena Haecki-Gross (miglior risultato in carriera per lei), che chiude con un ritardo di 11”2 (0+0+1+0), dopo aver superato nell’ultimo giro la norvegese Tandrevold, alla fine dunque terza a 13”9 dalla vetta (1+0+0+0).

Niente podio per Lisa Vittozzi, ma la prestazione della sappadina è comunque molto buona. La classe 1995, quinta al via con un distacco di 24”, inizia molto bene, passando in seconda posizione a metà gara dopo il 10/10 a terra, ma poi commette un errore nel terzo poligono che, nonostante il successivo 5/5 nell’ultima serie, la costringe ad accontentarsi della quarta posizione finale a 32” da E. Oeberg (0+0+1+0). Completa la top five la francese Julia Simon, quinta a 1’01’’ (0+0+0+1).

Più indietro Dorothea Wierer, che disputa una buona gara, ma non riesce ad andare oltre la 17ma posizione al traguardo (ricordiamo che la nativa di Brunico partiva dalla 26ma posizione con 1’40” da recuperare) a 3’01” dalla vetta (0+0+1+0). 30ma a 3’47”, invece, un’ottima Beatrice Trabucchi, autrice di uno straordinario 20/20 al poligono, mentre termina la gara al 52° posto con un ritardo di 5’32” Samuela Comola (0+1+2+1).

Dopo questa prova, Tandrevold sale in vetta alla classifica generale con 271 punti. Scala dunque in seconda posizione con 251 Lou Jeanmonnot, mentre conquista la terza piazza provvisoria Lisa Vittozzi con 249. Nella graduatoria di specialità, invece, vola in testa Elvira Oeberg con 121. Seconda anche qui Jeanmonnot con 118, mentre la prima delle italiane è sempre Vittozzi, sesta con 82.

Foto: LaPresse