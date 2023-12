Sci alpino, posticipato lo slalom di Val d’Isere: cos’è successo e nuovo programma

Domenica 10 dicembre andrà in scena lo slalom maschile della Val d’Isere, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. La prima manche si disputerà alle ore 10.00. Il programma originario è infatti stato posticipato di trenta minuti a causa della forte nevicata prevista durante la notte nella località francese. Gli organizzatori hanno così previsto prendersi una mezzora di tempo in più per preparare il tracciato nel miglior modo possibile dopo la perturbazione. L’auspicio è che però ci siano le condizioni per la disputa dell’evento.

Si concluderà il fine settimana di gara dopo l’avvincente gigante che oggi ha aperto la kermesse in terra transalpina. Tanti big si daranno battaglia tra i pali snodati per la conquista della vittoria e per salire sul podio. I favoriti della vigilia sono il norvegese Henrik Kristoffersen, lo svizzero Ramon Zenhaeusern, l’austriaco Manuel Feller, lo svizzero Daniel Yule e il francese Clement Noel. Si presentano agguerriti anche il tedesco Linus Strasser, lo svizzero Loic Meillard, l’austriaco Marco Schwarz, i norvegesi Alexander Steen Olsen e Timon Haugan.

L’Italia si affiderà in particolar modo ad Alex Vinatzer, che dopo il 14mo posto in gigante proverà a esaltarsi nella sua specialità di elezione. A tenere alto il tricolore ci saranno anche Tommaso Sala, Stefano Gross, Tobias Kastlunger, Simon Maurberger, Giuliano Razzoli, Corrado Barbera. Di seguito il calendario completo e il nuovo programma dello slalom maschile della Val d’Isere, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino.

NUOVO PROGRAMMA SLALOM MASCHILE VAL D’ISERE

Domenica 10 dicembre

Ore 10.00 Slalom maschile a Val d’Isere, prima manche – Diretta tv su RaiSportHD, Eurosport 1

Ore 13.00 Slalom maschile a Val d’Isere, seconda manche – Diretta tv su RaiSportHD, Eurosport 1

Foto: Lapresse