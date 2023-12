Sci alpino, pagelle superG St. Moritz: Goggia semplicemente inarrestabile, un solo errore ma decisivo per Brignone

PAGELLE SUPER-G ST. MORITZ 2023

Sofia Goggia 10: prima gara veloce della stagione e prima vittoria. Semplicemente inarrestabile la bergamasca, che ha vinto praticamente con un secondo di vantaggio su tutte le avversarie. L’azzurra si è presa i rischi dove nessun’altra ha osato, facendo il vuoto nelle curve veloci. Anche il lavoro tecnico fatto durante la preparazione ha pagato e domani in discesa Sofia va a caccia della doppietta.

Cornelia Huetter 7,5: verrebbe quasi da dire la “prima delle altre”, perché alla fine questa Goggia era inavvicinabile e completamente fuori categoria. L’austriaca ha sciato bene, senza commettere errori e soprattutto nella parte finale si è costruita il suo secondo posto, confermandosi una delle migliori della specialità.

Lara Gut-Behrami 7: finisce ad oltre un secondo da Goggia e dunque non può essere certamente soddisfatta, anche perché era l’unica che era rimasta un po’ più vicina all’azzurra dopo il secondo intermedio. Comunque si prende un altro podio in questa stagione dopo quelli in gigante. Sicuramente ci riproverà per la vittoria nei prossimi giorni.

Mikaela Shiffrin 6,5: il podio sfuma per sei centesimi, ma comunque è un quarto posto che va bene in ottica classifica generale. L’americana, infatti, perde pochi punti da Gut-Behrami e ne guadagna su Brignone, sfruttando poi anche l’assenza di Vlhova. Certo questa Goggia in velocità fa paura e dunque la nativa di Vail deve alzare ulteriormente il livello nelle prossime due gare.

Federica Brignone 6: davvero sono tanti i rimpianti per quell’errore sul salto finale, che le ha tolto un podio che sembrava abbastanza sicuro ed una probabile doppietta azzurra. In ogni caso è un quinto posto comunque che conferma l’ottimo momento di forma della valdostana, che, specialmente domenica, proverà nuovamente a salire sul gradino più alto del podio come già fatto in gigante.

Ragnhild Mowinckel/Kajsa Vickhoff Lie 5: decisamente male le norvegesi oggi, che potevano essere delle outsider di lusso. Mowinckel riesce comunque a limitare i danni, concludendo nona ad oltre due secondi; mentre Lie è diciottesima addirittura a tre secondi.

