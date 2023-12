Quanti soldi ha guadagnato Sofia Goggia con la vittoria a St. Moritz? Assegno a cinque cifre

Sofia Goggia ha vinto il superG di St. Moritz, tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. La fuoriclasse bergamasca ha fatto prontamente centro appena ha avuto modo di gareggiare in una prova veloce, dopo la cancellazione delle due discese libere di Cervinia/Zermatt.

L’azzurra ha dominato l’evento scendendo con il pettorale numero 7, rifilando addirittura 95 centesimi di distacco all’austriaca Cornelia Huetter e ottenendo il 23mo successo in carriera nel massimo circuito internazionale itinerante. La nostra portacolori ha così agganciato Federica Brignone in testa alla classifica delle italiane più vincenti di sempre in questa kermesse, sognando anche in grande in ottica classifica generale e con la possibilità di rimpinguare il bottino tra la discesa libera di domani e il superG di domenica.

Si tratta di un risultato decisamente significativo dal punto di vista agonistico e sportivo, ma che ha anche un interessante risvolto dal punto di vista economico. Quanti soldi ha guadagnato Sofia Goggia vincendo il superG di St. Moritz? Il montepremi è di 47.000 franchi svizzeri (circa 49.600 euro).

QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO SOFIA GOGGIA CON LA VITTORIA A ST. MORITZ?

47.000 franchi svizzeri (circa 49.600 euro).