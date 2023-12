Sci alpino, Marta Rossetti: “Non ho sciato bene, ho perso gli appoggi nella prima manche”

Una prima manche dai tratti molto statunitensi quelli di Lienz (Austria), tappa della Coppa del Mondo di sci alpino femminile. Nello slalom Mikaela Shiffrin, già trionfante ieri in gigante, ha dato ulteriore dimostrazione di trovarsi alla grande su questa neve artificiale e dalle caratteristiche particolari. Un fondo nevoso che non aiuta le atlete ad affrontare con precisioni i pali, ma questo discorso non vale per Shiffrin semplicemente strepitosa.

La fuoriclasse americana precede, quindi, di 1.14 la connazionale Paula Moltzan, eccellente soprattutto nella parte alta, e la svedese Anna Swenn Larsson (+1.32), mentre deludente la prestazione la prestazione della grande rivale di Shiffrin, Petra Vlhova, distante 2.41 dal vertice. Appuntamento tra i pali stretti che sembra quindi indirizzato in favore dell’attuale leader della classifica generale di Coppa del Mondo.

Una considerazione frutto anche dall’uscita di scena nella prima manche di Federica Brignone, seconda ieri in gigante e in piazza d’onore nella graduatoria generale del massimo circuito internazionale. Nessun punto per la campionessa valdostana e per la statunitense concrete possibilità per allungare ulteriormente nella classifica citata.

Per quanto riguarda casa Italia, la migliore è stata Lara Della Mea (14ma a 2.74), mentre Marta Rossetti ha terminato a 3.55. Quest’ultima, dopo una buona prestazione nei primi due intermedi, non è riuscita a trovare velocità tra i rapid gates: “Vedremo se riuscirò a entrare nella top-30, qualificante per la seconda manche. Sinceramente non ho avuto grandi sensazioni, ho perso gli appoggi quasi subito e non ho sciato come so fare. Spero di avere un’altra chance nella run-2 e di fare meglio“, ha raccontato Rossetti ai microfoni di RaiSport HD.

