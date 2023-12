Sci alpino, le convocate dell’Italia per le gare veloci di St. Moritz: Sofia Goggia guida la truppa azzurra

Dopo la lunga trasferta nordamericana tra Killington e Mont Tremblant, il Circo Bianco torna in Europa questo weekend per la quinta tappa stagionale della Coppa del Mondo femminile 2023-2024 di sci alpino. Nuovo tentativo per il settore velocità, che proverà finalmente a disputare le prime gare dell’inverno nel massimo circuito dopo la cancellazione delle due discese libere a Zermatt-Cervinia causa maltempo.

Appuntamento a St. Moritz (in Svizzera) dunque da mercoledì 6 a domenica 10 settembre per una settimana interamente dedicata alle specialità veloci, con in programma due Super-G (venerdì 8 e domenica 10) ed una discesa (sabato 9) sempre alle ore 10.30, meteo permettendo (purtroppo le previsioni non sembrano esaltanti).

Per l’occasione il direttore tecnico azzurro Gianluca Rulfi ha convocato Federica Brignone, Marta Bassino, Karoline Pichler, Roberta Melesi, Sofia Goggia, Elena Curtoni, Nicol Delago, Nadia Delago e Laura Pirovano, tutte sicuramente impegnate in entrambi i Super-G. Chiamate anche Elena Dolmen, Teresa Runggaldier e Monica Zanoner, che parteciperanno ai training di discesa e faranno selezione solamente per la gara di sabato. L’Italia può schierare infatti un massimo di 9 atlete sia in supergigante che in discesa libera.

Foto: Lapresse