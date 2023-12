Calendario sport invernali: gli orari delle gare dal 4 al 10 dicembre. Programma, tv, streaming

La stagione degli sport invernali è ormai in pieno svolgimento e la settimana corrente (4-10 settembre) si preannuncia infuocata, con tante discipline olimpiche protagoniste nei rispettivi circuiti di Coppa del Mondo. L’Italia potrà recitare sicuramente un ruolo da protagonista nello sci alpino, ma anche in biathlon, freestyle, skeleton, slittino, bob, pattinaggio artistico, short track e speed skating.

Andiamo a scoprire dunque il calendario completo con gli orari di tutte le gare principali della settimana e come vederle in tv o streaming.

CALENDARIO SPORT INVERNALI 4-10 DICEMBRE

SCI ALPINO

Mar. 05/12/23 – Coppa Europa – GS femminile Zinal (Svi) – ore 09.45 e 12.30

Mer. 06/12/23 – Coppa del mondo – 1a prova DH femminile St. Moritz (Svi) – ore 10.30

Mer. 06/12/23 – Coppa Europa – GS femminile Zinal (Svi) – ore 09.45 e 12.30

Gio. 07/12/23 – Coppa del mondo – 2a prova DH femminile St. Moritz (Svi) – ore 10.30

Gio. 07/12/23 – Coppa Europa – GS maschile Zinal (Svi) – ore 09.30 e 12.30

Ven. 08/12/23 – Coppa del mondo – SG femminile St. Moritz (Svi) – ore 11.00, diretta tv Raisport ed Eurosport

Ven. 08/12/23 – Coppa Europa – SG maschile Zinal (Svi) – ore 09.30

Sab. 09/12/23 – Coppa del mondo – DH femminile St. Moritz (Svi) – ore 10.30, diretta tv Raisport ed Eurosport

Sab. 09/12/23 – Coppa del mondo – GS maschile Val d’Isère (Fra) – ore 09.30 e 12.30, diretta tv Raisport ed Eurosport

Sab. 09/12/23 – Coppa Europa – GS femminile Mayrhofen (Aut) – ore 10.00 e 12.30

Dom. 10/12/23 – Coppa del mondo – SG femminile St. Moritz (Svi) – ore 10.30, diretta tv Raisport ed Eurosport

Dom. 10/12/23 – Coppa del mondo – SL maschile Val d’Isère (Fra) – ore 09.30 e 12.30, diretta tv Raisport ed Eurosport

Dom. 10/12/23 – Coppa Europa – SL femminile Mayrhofen (Aut) – ore 10.00 e 12.30

SCI DI FONDO

Sab. 09/12/23 – Coppa del mondo – Sprint TC maschile e femminile Oestersund (Sve) – ore 10.30 e 13.00, diretta tv Raisport ed Eurosport

Dom. 10/12/23 – Coppa del mondo – 10 km TL maschile e femminile Oestersund (Sve) – ore 10.15 e 12.45, diretta tv Raisport ed Eurosport

SALTO CON GLI SCI

Ven. 08/12/23 – Coppa del mondo – Qualificazioni HS140 maschile Klingenthal (Ger) – ore 15.40, diretta tv Eurosport

Sab. 09/12/23 – Coppa del mondo – HS140 maschile Klingenthal (Ger) – ore 16.00, diretta tv Raisport ed Eurosport

Dom. 10/12/23 – Coppa del mondo – HS140 maschile Klingenthal (Ger) – ore 16.00, diretta tv Raisport ed Eurosport

BIATHLON

Ven. 08/12/23 – Coppa del mondo – Sprint maschile Hochfilzen (Aut) – ore 11.30, diretta tv Eurosport e streaming https://www.eurovisionsports.tv/ibu/

Ven. 08/12/23 – Coppa del mondo – Sprint femminile Hochfilzen (Aut) – ore 14.25, diretta streaming

Ven. 08/12/23 – Ibu Cup – Sprint maschile e femminile Idre (Sve) – ore 11.00 e 14.30, diretta streaming https://www.eurovisionsports.tv/ibu/

Sab. 09/12/23 – Coppa del mondo – Pursuit maschile Hochfilzen (Aut) – ore 12.15, diretta tv Eurosport e streaming https://www.eurovisionsports.tv/ibu/

Sab. 09/12/23 – Coppa del mondo – Pursuit femminile Hochfilzen (Aut) – ore 14.45, diretta tv Eurosport e streaming https://www.eurovisionsports.tv/ibu/

Sab. 09/12/23 – Ibu Cup – Sprint maschile e femminile Hochfilzen (Aut) – ore 11.00 e 14.30, diretta streaming https://www.eurovisionsports.tv/ibu/

Sab. 09/12/23 – Ibu Cup junior – Sprint maschile e femminile Pokljuka (Slo) – ore 10.30 e 14.00

Sab. 09/12/23 – Coppa Italia Fiocchi sr/u22/u19 – Sprint maschile e femminile Val Martello (Bz)

Dom. 10/12/23 – Coppa del mondo – Staffetta maschile Hochfilzen (Aut) – ore 11.30, diretta tv Eurosport e streaming https://www.eurovisionsports.tv/ibu/

Dom. 10/12/23 – Coppa del mondo – Staffetta femminile Hochfilzen (Aut) – ore 14.15, diretta tv Eurosport e streaming https://www.eurovisionsports.tv/ibu/

Dom. 10/12/23 – Ibu Cup – Pursuit maschile e femminile Hochfilzen (Aut) – ore 11.00 e 13.30, diretta streaming https://www.eurovisionsports.tv/ibu/

Dom. 10/12/23 – Ibu Cup junior – Individuale maschile e femminile Pokljuka (Slo) – ore 10.30 e 14.00

Dom. 10/12/23 – Coppa Italia Fiocchi sr/u22/u19/u17 – Sprint maschile e femminile Val Martello (Bz)

SNOWBOARD

Mer. 06/12/23 – Coppa del mondo – Qualificazioni HP maschile e femminile Secret Garden (Chn)

Ven. 08/12/23 – Coppa del mondo – HP maschile e femminile Secret Garden (Chn) – ore 04.00

Ven. 08/12/23 – Coppa del mondo – Qualificazioni BA maschile e femminile Edmonton (Can) – ore 19.00 e 22.00

Ven. 08/12/23 – Coppa Europa – PSL maschile e femminile Goetschl (Ger) – ore 14.00

Sab. 09/12/23 – Coppa Europa – PSL maschile e femminile Goetschl (Ger) – ore 13.00

Dom. 10/12/23 – Coppa del mondo – BA maschile e femminile Edmonton (Can) – ore 02.00

FREESTYLE

Mar. 05/12/23 – Coppa del mondo – Qualificazioni gara-1 SX maschile e femminile Val Thorens (Fra) – ore 12.30

Mer. 06/12/23 – Coppa del mondo – Qualificazioni gara-2 SX maschile e femminile Val Thorens (Fra) – ore 12.30

Gio. 07/12/23 – Coppa del mondo – Gara-1 SX maschile e femminile Val Thorens (Fra) – ore 13.30, diretta tv Raisport ed Eurosport

Gio. 07/12/23 – Coppa del mondo – Qualificazioni HP maschile e femminile Secret Garden (Chn)

Ven. 08/12/23 – Coppa del mondo – Gara-2 SX maschile e femminile Val Thorens (Fra) – ore 12.30, diretta tv Eurosport

Sab. 09/12/23 – Coppa del mondo – HP maschile e femminile Secret Garden (Chn) – ore 04.00

SLITTINO

Gio. 07/12/23 – Coppa del mondo – Nations Cup Lake Placid (Usa)

Ven. 08/12/23 – Coppa del mondo – Doppio maschile (ore 15.00), doppio femminile (ore 15.50) e singolo maschile (ore 18.40), Lake Placid (Usa) diretta streaming https://www.youtube.com/channel/UC2Kk9l6zlkq–dtWBuHGfdA/feed?view_as=public

Sab. 09/12/23 – Coppa del mondo – Singolo femminile (ore 15.30) e sprint singolo maschile/femminile/doppio ore 18.15 Lake Placid (Usa) – diretta streaming https://www.youtube.com/channel/UC2Kk9l6zlkq–dtWBuHGfdA/feed?view_as=public

Sab. 09/12/23 – Coppa del mondo junior – Singolo femminile, doppio maschile e doppio femminile Whistler (Can) – ore 18.30 e 21.00

Dom. 10/12/23 – Coppa del mondo junior – Singolo maschile e team relay Whistler (Can) – ore 18.30 e 21.00

BOB

Mar. 05/12/23 – Coppa Europa – Bob a quattro Lillehammer (Nor) – ore 10.00

Mar. 05/12/23 – Coppa Europa – Bob a due femminile Lillehammer (Nor) – ore 10.00

Mer. 06/12/23 – Coppa Europa – Bob a quattro Lillehammer (Nor) – 10.00

Mer. 06/12/23 – Coppa Europa – Bob a due femminile Lillehammer (Nor) – 10.00

Sab. 09/12/23 – Coppa del mondo – Bob a due maschile La Plagne (Fra) – ore 13.30, diretta streaming https://www.youtube.com/@IBSFsliding

Dom. 10/12/23 – Coppa del mondo – Bob a quattro La Plagne (Fra) – ore 13.30, diretta streaming https://www.youtube.com/@IBSFsliding

Dom. 10/12/23 – Coppa del mondo – Bob a due femminile La Plagne (Fra) – ore 09.00, diretta streaming https://www.youtube.com/@IBSFsliding

SKELETON

Gio. 07/12/23 – Coppa Europa – Gara maschile Igls (Aut) – ore 09.00

Gio. 07/12/23 – Coppa Europa – Gara femminile Igls (Aut) – ore 11.00

Ven. 08/12/23 – Coppa Europa – Gara maschile Igls (Aut) – ore 09.00

Ven. 08/12/23 – Coppa Europa – Gara femminile Igls (Aut) – ore 11.00

Ven. 08/12/23 – Coppa del mondo – Gara maschile La Plagne (Fra) – ore 13.25, diretta streaming https://www.youtube.com/@IBSFsliding

Ven. 08/12/23 – Coppa del mondo – Gara femminile La Plagne (Fra) – ore 08.40, diretta streaming https://www.youtube.com/@IBSFsliding

PATTINAGGIO ARTISTICO (FINALI GRAND PRIX)

Giovedì 7 dicembre

8:40-9:45 Short program Junior individuale maschile

9:45-10:55 Short program Junior individuale femminile

10:55-11:50 Short program coppie d’artistico (Eurosport 2)

12:00-13:10 Short program individuale maschile

13:10-14:10 Short program Junior coppie d’artistico

Venerdì 8 dicembre

8:25-9:45 Rhythm dance Junior danza sul ghiaccio

9:45-10:45 Free program coppie d’artistico (Eurosport 2)

11:00-12:55 Free program Junior individuale femminile

12:15-12:55 Short program individuale femminile

12:55-13:45 Free program individuale maschile

14:00-14:55 Rhythm dance danza sul ghiaccio

Sabato 9 dicembre

5:55-7:15 Free dance Junior danza sul ghiaccio

7:15-8:40 Free program Junior coppie d’artistico

8:40-10:50 Free program Junior individuale maschile

10:50-11:50 Free dance danza sul ghiaccio

12:10-13:05 Free program individuale donne

13:27-14:20 Free program individuale maschile

SHORT TRACK (COPPA DEL MONDO A PECHINO)

Venerdì 8 Dicembre

orario ancora da decidere: qualificazioni 500, 1000, 1500m e staffette – Diretta streaming sul canale YouTube della ISU

Sabato 9 Dicembre

dalle 07.00: quarti di finale, semifinali e finali 500m (gara1) e 1500m. Finale staffetta mista e semifinali staffetta femminile e maschile – Diretta streaming su discovery+, Eurosport.it e sul canale YouTube della ISU

Domenica 10 Dicembre

dalle 07.00: quarti di finale, semifinali e finali 1000m e 500m (gara2). Finali staffette femminile e maschile – Diretta streaming su discovery+, Eurosport.it e sul canale YouTube della ISU

SPEED SKATING (COPPA DEL MONDO IN POLONIA)

Venerdì 8 dicembre

Dalle 14.45 Division B

500 metri femminili

1000 metri maschili

3000 metri femminili

Mass start maschile

Dalle 18.30 Division A (diretta streaming su Eurosport.it, discovery+, YouTube Skating ISU)

500 metri femminili

1000 metri maschili

3000 metri femminili

Mass start maschile

Sabato 9 dicembre

Dalle 10.00 Division B

1500 metri femminili

500 metri maschili

1500 metri maschili

500 metri femminili

Team Pursuit femminile

Team Pursuit maschile

Dalle 14.00 Division A (diretta streaming su Eurosport.it, discovery+, YouTube Skating ISU)

1500 metri femminili

500 metri maschili

1500 metri maschili

500 metri femminili

Team Pursuit femminile

Team Pursuit maschile

Domenica 10 dicembre

Dalle 10.45 Division B

1000 metri femminili

500 metri maschili

5000 metri maschili

Mass Start femminile

Dalle 14.45 Division A (diretta streaming su Eurosport.it, discovery+, YouTube Skating ISU)

1000 metri femminili

500 metri maschili

5000 metri maschili

Mass Start femminile

Foto: Lapresse