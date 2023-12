Sci alpino, Karoline Pichler infortunata: serve l’operazione. Scelta la sostituta per St. Moritz

Karoline Pichler non prenderà parte al superG di St. Moritz, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino che andrà in scena venerdì 8 dicembre. L’altoatesina ha infatti preso una tirata al ginocchio sinistro in seguito a una caduta, come ha riportato la Fisi, e i primi accertamenti hano evidenziato la lesione del menisco mediale: l’azzurra dovrà rientrare in Italia e nei prossimi giorni si sottoporrà a un intervento chirurgico.

La 29enne sarà così sostituita da Teresa Runggaldier nel superG di venerdì, dove l’Italia andrà a caccia di un grande risultato soprattutto con quattro punte di lusso: Marta Bassino si presenta da Campionessa del Mondo di specialità, Federica Brignone è reduce dalle due vittorie in gigante a Tremblant, Sofia Goggia vuole finalmente sfoderare i propri cavalli nella velocità, Elena Curtoni ha i mezzi per potersi esprimere ai vertici.

Foto: FISI/Pentaphoto