Sci alpino, il palmares di Federica Brignone e il record di longevità aggiornato in gigante

Oltre ad aver ottenuto questa sera il primo posto in solitaria nella classifica delle italiane più vincenti nella storia della Coppa del Mondo di sci alpino, grazie alla vittoria nel secondo slalom gigante di Tremblant, in Canada, Federica Brignone ha ritoccato un altro primato stabilito ieri.

Come aveva sottolineato Massimiliano Ambesi, già ieri sera, infatti, l’azzurra era diventata l’atleta meno giovane a trionfare in gigante in Coppa del Mondo, detronizzando l’austriaca Anita Wachter, vincitrice a 32 anni e 319 giorni: questa sera Federica Brignone ha portato il primato a 33 anni e 142 giorni.

L’azzurra mette nel mirino i record delle due atlete meno giovani di lei ad aver vinto in Coppa del Mondo, ma in entrambi i casi nelle discipline veloci, ovvero la statunitense Lindsey Vonn, vittoriosa a 33 anni e 147 giorni in discesa libera e l’austriaca Elizabeth Goergl, al successo a 33 anni e 304 giorni in super G.

L’affermazione maturata questa sera porta Brignone a riscrivere il proprio palmares: è l’unica italiana della storia ad aver vinto per 23 volte in Coppa del Mondo, con 10 successi ottenuti in gigante, specialità nella quale ha centrato oggi il 32° podio in carriera, staccando Deborah Compagnoni, dei 59 totali collezionati.

Foto: LaPresse