Sci alpino, Federica Brignone scavalca Sofia Goggia: la classifica delle italiane più vincenti in Coppa del Mondo

In due giorni sono arrivati prima l’aggancio e poi il sorpasso: Federica Brignone, vincendo anche il secondo gigante di Tremblant (Canada), ha centrato l’affermazione numero 23 in carriera in Coppa del Mondo di sci alpino femminile.

Con la grande rimonta messa a segno nella seconda parte di gara, dopo il sesto posto ottenuto nella prima run, Federica Brignone ha staccato Sofia Goggia nella graduatoria delle italiane più vincenti nella storia del Circo Bianco.

Con Brignone prima da sola a quota 23, infatti, Goggia resta in solitaria alla piazza d’onore a quota 22. Il loro duello è destinato ad entusiasmare ed a lungo le due resteranno all’apice di questa graduatoria: terzo posto per Deborah Compagnoni a quota 16 e quarta piazza per Isolde Kostner con 15.

In quinta piazza si trova Karen Putzer a quota 8, poi in sesta piazza c’è la prima delle atlete in attività alle spalle di Brignone e Goggia, ovvero Marta Bassino, la quale vanta 6 affermazioni, e dunque è lontanissima dalle sue connazionali. Con lei condivide il piazzamento Denise Karbon.

ITALIANE VINCENTI IN COPPA DEL MONDO DI SCI ALPINO

23. Federica Brignone (10 GS, 8 SG, 5 AC)

22. Sofia Goggia (17 DH, 5 SG)

16. Deborah Compagnoni (13 GS, 2 SG, 1 SL)

15. Isolde Kostner (12 DH, 3 SG)

8. Karen Putzer (4 SG, 4 GS)

6. Denise Karbon (6 GS)

6. Marta Bassino (6 GS)

4. Maria Rosa Quario (4 SL)

3. Elena Curtoni (2 DH, 1 SG)

3. Claudia Giordani (2 SL, 1 GS)

3. Sabina Panzanini (3 GS)

2. Daniela Zini (2 SL)

2. Elena Fanchini (2 DH)

2. Nadia Fanchini (1 DH, 1 SG)

1. Bibiana Perez (K)

1. Paola Magoni (SL)

1. Lara Magoni (SL)

1. Michaela Marzola (SG)

1. Giustina Demetz (DH)

1. Chiara Costazza (SL)

1. Daniela Merighetti (DH)

