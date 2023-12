Sci alpino, i precedenti dell’Italia a Madonna di Campiglio: ultimo podio nel 2020, la vittoria manca da 18 anni

L’ultimo appuntamento per la Coppa del Mondo maschile prima del Natale è uno dei grandi classici del Circo Bianco. Domani, infatti, va in scena lo slalom di Madonna di Campiglio, una gara semplicemente spettacolare, con il fascino della notturna su una mitica pista come la 3Tre. C’è grande attesa come sempre per gli sciatori azzurri, visto il numerosissimo pubblico presente al traguardo e che sogna di vedere un italiano trionfare.

Una vittoria che manca all’Italia purtroppo da tantissimo tempo e addirittura dal 2005, anno in cui Giorgio Rocca riuscì ad imporsi davanti a Benjamin Raich e Kalle Palander. Rocca vanta altri due podi, con un doppio secondo posto nel 2003 e nel 2001.

Il grande protagonista di Madonna di Campiglio in casa Italia è stato ovviamente Alberto Tomba con tre successi (1987, 1988 e 1995) oltre a quattro quarti posti all’attivo. Un feeling straordinario per il campione azzurro con la mitica 3Tre.

Nel passato sono state molteplici le vittorie azzurre, addirittura le prime in gigante nel 1970 e 1971 con Gustavo Thoeni, che poi replicò anche altre due volte in slalom. Semplicemente indimenticabile la tripletta del 1976 con Fausto Radici primo davanti a Piero Gros e lo stesso Thoeni.

Tornando ad anni più vicini ai nostri, ci sono stati due terzi posti. Nel 2016 con Stefano Gross e nel 2020 con Alex Vinatzer. Proprio quest’ultimo è la grande speranza azzurra nella gara di domani. L’altoatesino ha dimostrato di stare bene negli ultimi giganti disputati e speriamo possa essere grande protagonista in una delle gare più emozionanti dell’intera stagione.

