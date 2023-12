Sci alpino, Giorgio Rocca lancia Alex Vinatzer: “Mi auguro metta insieme tutti i pezzi”

Giorgio Rocca è stato l’ultimo italiano a vincere sul mitico Canalone Miramonti. L’azzurro trionfò il 12 dicembre 2005, in quella stagione dove infilò cinque successi consecutivi tra i rapid gates. Da 18 anni lo slalom di Madonna di Campiglio, dove il grande Alberto Tomba trionfò in tre occasioni, si rivela indigesto per i nostri colori. Al momento il Bel Paese non sembra avere il fuoriclasse assoluto in grado di interrompere il digiuno, ma Alex Vinatzer potrebbe piazzare il colpaccio dopo essere già salito sul terzo gradino del podio.

Giorgio Rocca ha voluto lanciare l’altoatesino, che proverà a essere protagonista con il pettorale numero 14, desideroso di firmare un buon tempo e accedere alla seconda manche per provare ad attaccare. Il 48enne ha espresso il proprio augurio ai microfoni della Rai: “Non vedo l’ora che un italiano vinca. Sono qui per tifare gli azzuri, incrocio le dita e tifo Italia. Mi auguro che Vinatzer metta insieme i pezzi e faccia il suo“.

Foto: Lapresse

