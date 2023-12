Sci alpino, Dominik Paris non si nasconde: “Gara andata male, non cerco scuse”

Davvero una prova da dimenticare per Dominik Paris. Il padrone di casa per eccellenza, infatti, ha concluso con il morale sotto i tacchi il suo superG della Val Gardena, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2023-2024. Sullo splendido scenario della Saslong, con una tracciatura non certo impossibile, il fuoriclasse azzurro ha completamente mancato l’opportunità con una prestazione ben al di sotto delle attese.

Impreciso sin dalle prime porte, “Domme” ha concluso la sua gara con errori assortiti e uno pesantissimo nel tratto finale, andando ad accumulare decimi pesanti di distacco per colpa di una velocità bassa rispetto ai rivali. Il distacco di quasi 2″ dalla vetta (al momento detenuta da Vincent Kriechmayr) spiega in maniera perfetta l’andamento della sua discesa.

“Ho fatto fatica oggi – ammette Dominik Paris ai microfoni della Rai – Non sono riuscito a essere brillante sul tracciato. Ok, partivo con il numero 2 e avevo poche informazioni, ma non devono essere scusanti per un distacco simile. La giornata è andata male, c’è poco da aggiungere”.

A questo punto il nativo di Merano punta il mirino verso la gara di domani, ovvero la discesa “vera e propria” della Val Gardena. “Domani ci attende la discesa lunga, quella che preferisco e che parte dalla cima. Vediamo come andrà, sarà completamente diversa rispetto a quella di ieri. Io dovrò farmi trovare pronto”.

