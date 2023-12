Sci alpino, Dominik Paris il terzo discesista più vincente della storia. -1 da Mueller, e il record di Klammer....

Dominik Paris ha vinto la discesa libera maschile della Val Gardena, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. Il fuoriclasse italiano è riuscito a domare la mitica Saslong, una delle piste più iconiche dell’intero Circo Bianco, per la prima volta in carriera. Il rapporto con il tracciato sulle nevi di casa non era mai stato dei migliori per l’altoatesino, che però oggi ha saputo scatenarsi fin dall’uscita dal cancelletto di partenza e ha fatto la differenza in maniera pimpante.

Si tratta della 22ma apoteosi in carriera: 18 in discesa libera (tra cui 6 a Bormio, 3 a Kitzbuehel e 3 a Kvitfjell) e 4 in superG. Dominik Paris si è issato al terzo posto nella classifica degli sciatori capaci di vincere il maggior numero di gare in discesa libera nella storia della Coppa del Mondo. L’altoatesino ha infatti toccato quota 18 sigilli, agganciando l’austriaco Stephan Eberharter e mettendo nel mirino la seconda piazza occupata dallo svizzero Peter Mueller con 19 affermazioni.

Superare l’elvetico non appare così impossibile per l’azzurro, mentre il record dell’austriaco Franz Klammer non sarà semplice da attaccare: i 25 trionfi del ribattezzato Kaiser rappresentano un muro davvero molto solido, Dominik Paris potrebbe davvero provarci soltanto se tornerà quello di qualche stagione fa, quando riusciva a salire sul gradino più alto del podio con una certa continuità. La prossima occasione arriverà a Bormio subito dopo Natale, sulla mitica pista Stelvio tanto amata dal nostro portacolori.

CLASSIFICA VINCITORI DISCESA LIBERA IN COPPA DEL MONDO

1. Franz Klammer (Austria) 25

2. Peter Mueller (Svizzera) 19

3. Dominik Paris (Italia) 18

3. Stephan Eberharter (Austria) 18

Foto: Lapresse