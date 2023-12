Sci alpino, calendario Coppa del Mondo Val Gardena 2023: orari, tv, streaming. In programma superG e discesa

La Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2023-2024 si trasferisce in Italia. Da qui a Natale, infatti, il Circo Bianco gareggerà solamente sulle nevi di casa nostra con il consueto programma che ci porterà alle vacanze natalizie, prima di tornare in azione a Bormio per salutare nel migliore dei modi il 2023.

Per quanto riguarda il calendario, il primo appuntamento sarà in Val Gardena. Sullo splendido scenario della Saslong ci attende un programma quanto mai fitto. Si inizierà con una discesa già nella giornata di giovedì 14 dicembre (gara che varrà come recupero di quella cancellata a Zermatt/Cervinia).

Quindi, si passerà a venerdì 15 dicembre e sarà la volta del superG, prima che sabato 16 dicembre vada in scena la seconda discesa, quella vera e propria della Val Gardena. Dopo un inizio di stagione che ha visto il dominio assoluto del maltempo con cancellazioni a raffica, la FIS confida che in Val Gardena tutto possa procedere in maniera regolare, prima di trasferirsi in Alta Badia domenica e lunedì per due giganti.

Il weekend della Val Gardena sarà trasmesso in diretta tv (in base al palinsesto) da Eurosport e RaiSportHD (canale 227 di Sky e 58 dgt). In streaming si potrà seguire su DAZN, discovery+, RaiPlay e Eurosport.it. OA Sport vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta di ogni gara per non perdere nemmeno un secondo della Coppa del Mondo di sci alpino 2023-2024.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2023-2024

Martedì 12 dicembre

Ore 11.45 primo allenamento discesa maschile Val Gardena

Mercoledì 13 dicembre

Ore 11.45 secondo allenamento discesa maschile Val Gardena

Giovedì 14 dicembre

Ore 11.45 discesa maschile #1 Val Gardena (recupero di Zermatt/Cervinia)

Venerdì 15 dicembre

Ore 11.45 superG maschile Val Gardena

Sabato 16 dicembre

Ore 11.45 discesa maschile #2 Val Gardena

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport e RaiSportHD (canale 227 di Sky e 58 dgt)

Diretta streaming: DAZN, discovery+, RaiPlay e Eurosport.it.

Diretta testuale: OA Sport

Foto: LaPresse