Sci alpino, calendario Coppa del Mondo Alta Badia 2023: orari, tv, streaming. In programma due giganti sulla Gran Risa

La Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino maschile fa tappa in Italia, e dopo il trittico di velocità in Val Gardena ci si sposta in Alta Badia, dove a cavallo tra questa e la prossima settimana sono in programma due giganti. La Gran Risa è uno degli appuntamenti più attesi dai gigantisti, forse quello più atteso insieme alla meravigliosa Adelboden (Svizzera).

Saranno cinque giorni intensissimi per i ragazzi del Circo Bianco, che dopo un primo mese e mezzo praticamente senza gare sono attesi da un pokerissimo consecutivo; in quanto parecchi gigantisti si cimentano anche nella velocità. In Alta Badia si gareggia domenica e lunedì, in due spazi orari assolutamente identici: prima manche alle 10.00, seconda con l’inversione dei migliori 30 alle 13.30. L’uomo da battere sarà sempre e solo lui: Marco Odermatt. Lo svizzero ha dimostrato settimana scorsa in Val D’Isère di avere una marcia in più rispetto a tutti gli altri gigantisti del pianeta, dominando prima e seconda manche rifilando distacchi abissali alla concorrenza.

Ci si attende una risposta dagli specialisti italiani, in quanto nel primo appuntamento stagionale il migliore degli azzurri è stato lo slalomista Alex Vinatzer. Si gareggia in casa su un pendio che i nostri alfieri conoscono benissimo e sul quale spesso si sono esaltati. Luca De Aliprandini deve rimettersi in carreggiata, serve un grande risultato sul suolo di casa per tornare ad essere quel gigantista di un anno e mezzo fa. Ci si aspetta un ulteriore salto in avanti da Filippo Della Vite, il giovane azzurro non è mai entrato in gara settimana scorsa non mettendo sulla neve la caratteristica che lo aveva contraddistinto nella passata stagione: l’attacco. Il classe 2001 è sembrato troppo rispettoso della Face de Bellevard, ma davanti al pubblico di casa saprà sicuramente riscattarsi.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle gare dell’Alta Badia, valide per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino maschile. Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv su RaiDue ed Eurosport 1; in diretta streaming su Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN; mentre OA Sport vi offrirà la Diretta Live testuale.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO ALTA BADIA

Domenica 17 dicembre

Ore 10.00 Prima manche gigante maschile Alta Badia (Italia)

Ore 13.30 Seconda manche gigante maschile Alta Badia (Italia)

Lunedì 18 dicembre

Ore 10.00 Prima manche gigante maschile Alta Badia (Italia)

Ore 13.30 Seconda manche gigante maschile Alta Badia (Italia)

COPPA DEL MONDO ALTA BADIA 2023: COME VEDERE LE GARE IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiDue, Eurosport 1

Diretta streaming: RaiPlay; Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN

Diretta live testuale: OA Sport

Foto: LaPresse