Sci alpino, calendario Coppa del Mondo Bormio 2023: orari, tv, streaming. In programma discesa e superG

Dopo la Val Gardena, l’Alta Badia e Campiglio è arrivato finalmente il momento di Bormio. Si chiude la lunga trasferta italiana della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino, con il Circo Bianco che dopo le tante cancellazioni è finalmente entrato nel vivo. Nella località in provincia di Sondrio, che ospiterà nel 2026 le competizioni olimpiche, sono in programma due gare di velocità: giovedì 28 andrà in scena una discesa libera, il giorno dopo un superG.

Si cambia completamente registro rispetto alla Saslong trasferendosi sulla Stelvio. L’iconica pista di Bormio è uno tra i pendii più difficili dell’intera stagione, solitamente sempre con neve molto ghiacciata ed elementi tecnici in ogni curva e passaggio. Il primo assaggio della pista è in calendario per Santo Stefano, con la prima prova cronometrata. Il giorno dopo è in programma il secondo e ultimo training, che anticipa la discesa libera di giovedì 28 dicembre, alle 10.30; mentre allo stesso orario il giorno dopo andrà in scena il superG. Marco Odermatt proverà a riprendersi il pettorale rosso di leader della generale, e va alla caccia della prima vittoria in discesa su una pista cucita a pennello sulle sue caratteristiche. Si dovrà fare i conti anche con Aleksander Kilde, con il norvegese che cerca il primo successo stagionale. Occhio poi all’austriaco Marco Schwarz, in piena lotta con Odermatt per la generale e potenzialmente insidioso anche per il podio a Bormio.

La località in Lombardia è la casa di Dominik Paris, che qui ha vinto ben sette volte. In generale tutta l’Italia della velocità si presenta a Bormio con grandi aspettative, e il morale alzato dalla vittoria di ‘Domme’ in Val Gardena. Naturalmente il più atteso di tutti è proprio Paris, che punta a rimpinguare il suo bottino sulla Stelvio e prendersi quel pettorale rosso di leader della classifica di discesa per mettere le proprie carte nella lotta per la tanto agognata coppetta. Sulla Saslong si sono visti sprazzi di Christof Innerhofer, che torna su una delle piste da lui più amate, così come in palla è apparso Mattia Casse. Dopo i big ci sono i giovani azzurri, con Benjamin Alliod atteso alla prova su una pista molto più tecnica e alla caccia dei primi punti in Coppa del Mondo. Sarà protagonista in prova anche Giovanni Franzoni, con il classe 2001 che è sceso in gigante in Coppa Europa per mettere chilometri di gare nelle gambe prima di un appuntamento in cui può tornare a crescere.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle gare di Bormio (Italia), valide per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv su Rai Due ed Eurosport 1; in diretta streaming su Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN; mentre OA Sport vi offrirà la Diretta Live scritta.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO BORMIO

Martedì 26 dicembre

Orario da definire Prima prova discesa maschile Bormio

Mercoledì 27 dicembre

Orario da definire Seconda prova discesa maschile Bormio

Giovedì 28 dicembre

Ore 11.30 Discesa libera maschile Bormio – Diretta su RaiDue e Eurosport 1

Venerdì 29 dicembre

Ore 11.30 SuperG maschile Bormio – Diretta su RaiDue e Eurosport 1

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO BORMIO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiDue, gratis e in chiaro; Eurosport 1, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: LaPresse

