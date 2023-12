Calendario sci alpino, orari Bormio e Lienz: programma, tv, streaming, gare 28-29 dicembre

Non c’è un attimo di respiro per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino, che dopo le prime settimane di cancellazioni ora è finalmente entrata nel vivo. Dopo i tre giorni di pausa natalizia, in cui gli sciatori di certo non si saranno abbuffati eccessivamente, è già tempo di pensare alle gare che chiuderanno l’anno solare: per i maschi è il momento di due appuntamenti di velocità a Bormio, le ragazze saranno impegnate nelle discipline tecniche a Lienz (Austria).

Arriva un altro dei grandi classici per chiudere due settimane e mezzo di gare in Italia per quanto riguarda il settore maschile. Si va “a casa” di Dominik Paris, sull’iconica Stelvio di Bormio, una delle piste più tecniche e difficili dell’intera stagione per gli uomini jet. Il 2026 si avvicina sempre di più, e questo sarà il teatro delle gare olimpiche di sci alpino maschile. Si inizia a scendere in pista già da Santo Stefano, con la prima prova della discesa in programma martedì 26, si replica il giorno dopo con il secondo allenamento. Giovedì 28 è in programma la discesa libera (11.30), seguita venerdì 29 allo stesso orario dal super-G.

Per quanto riguarda le ragazze nella classica alternanza dell’ultima tappa dell’anno austriaca tra Semmering e Lienz, è il turno di quest’ultima località, con la pista sempre suggestiva che arriva in paese. Sono i giorni di Mikaela Shiffrin, con l’americana che spesso domina nella terra del Wunderteam dopo Natale e piazza l’ipoteca per la generale. Chi proverà a non far andare in fuga la statunitense è Federica Brignone, faro di una squadra azzurra che soprattutto in gigante si presenta con grandi ambizioni. Si parte giovedì 28 con il gigante, alle 10.00 la prima manche e alle 13.15 la seconda. Venerdì 29 andrà in scena il quinto slalom stagionale, in parità 2-2 il conto delle vittorie Shiffrin-Vlhova, con la prima parte di gara in programma alle 10.00 e la seconda alle 13.00.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle gare di Bormio (Italia) e Lienz (Austria), valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv su Rai Due (Bormio), RaiSport HD (Lienz) ed Eurosport 1; in diretta streaming su Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN; in diretta live scritta su OA Sport.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 28-29 DICEMBRE

Martedì 26 dicembre

Orario da definire Prima prova discesa maschile Bormio (Italia)

Mercoledì 27 dicembre

Orario da definire Seconda prova discesa maschile Bormio (Italia)

Giovedì 28 dicembre

Ore 10.00 Prima manche gigante femminile Lienz (Austria)

Ore 11.30 Discesa libera maschile Bormio (Italia)

Ore 13.15 Seconda manche gigante femminile Lienz (Austria)

Venerdì 29 dicembre

Ore 10.00 Prima manche slalom femminile Lienz (Austria)

Ore 11.30 SuperG maschile Bormio (Italia)

Ore 13.00 Seconda manche slalom femminile Lienz (Austria)

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiDue per le gare maschili di Bormio, RaiSport HD, per le gare femminili di Lienz, gratis e in chiaro; Eurosport 1, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: LaPresse

