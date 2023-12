Jannik Sinner eletto tennista più migliorato del 2023! Nuovo riconoscimento ATP per l’azzurro

Jannik Sinner si aggiudica un nuovo premio a fine anno e viene eletto dall’ATP “Most Improved Player” del 2023. Il tennista azzurro ha vinto dunque il riconoscimento riservato al giocatore più migliorato rispetto alla scorsa stagione, grazie alla sua scalata dal 15° al 4° posto del ranking mondiale e soprattutto ad una crescita impressionante che lo ha portato a battere almeno una volta tutti i top player del circuito.

Il 22enne altoatesino può festeggiare dunque un nuovo award, dopo essere stato incoronato nei giorni scorsi il tennista più amato dagli appassionati di tutto il mondo (succedendo nell’albo d’oro a due leggende come Roger Federer e Rafael Nadal). Ieri inoltre i suoi allenatori Simone Vagnozzi e Darren Cahill erano stati eletti migliori coach dell’anno dai loro colleghi.

Per la categoria “Most Improved Player” del 2023, erano candidati oltre a Sinner anche il connazionale Matteo Arnaldi (quasi 100 posizioni guadagnate nelle classifiche mondiali, fino all’attuale 44ma piazza) e gli statunitensi Ben Shelton e Christopher Eubanks.

It’s official! @janniksin is the 2023 Most Improved Player of the Year in the #ATPAwards

— ATP Tour (@atptour) December 14, 2023