Salto con gli sci, Maren Lundby annuncia il ritiro. La norvegese dice stop a 29 anni con un palmares impressionante

Maren Lundby ha annunciato ufficialmente il ritiro, mettendo la parola fine ad una carriera strepitosa. “È una decisione a cui pensavo da molto tempo e in questo momento sento che è la cosa migliore per me. Dopo 16 anni al vertice, sento che la gioia e le motivazioni potrebbero non essere più quelle di una volta. Questo è il motivo per cui ho scoperto che voglio smettere adesso”, ha spiegato in conferenza stampa.

“È bello smettere adesso, non vedo l’ora di iniziare un nuovo capitolo della mia vita“, ha aggiunto la fuoriclasse norvegese dopo aver ringraziato in lacrime tutte le persone che le hanno dato una mano nell’arco del suo percorso, soprattutto il direttore sportivo Clas Brede Bråthen e l’allenatore Christian Meyer (seduti accanto a lei in quel momento).

Abbandona dunque l’agonismo a 29 anni una delle saltatrici più forti di sempre, capace di vincere tutto in carriera. La nativa di Gjøvik classe 1994 ha collezionato ben 30 vittorie individuali nel circuito maggiore, aggiudicandosi 3 Coppe del Mondo consecutive dal 2018 al 2020.

Risultati prestigiosi anche nei grandi eventi, con 1 titolo olimpico a Pyeongchang 2018 e 2 ori mondiali, di cui uno sul trampolino piccolo a Seefeld 2019 e l’altro sul Large Hill di Oberstdorf nel 2021, senza dimenticare gli altri 8 podi iridati tra prove individuali (2) e a squadre (6). Negli ultimi anni, soprattutto a partire dalla stagione olimpica di Pechino 2022 (saltata completamente), Lundby ha dovuto lottare con problemi di peso per continuare a competere nel salto speciale.

