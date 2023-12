Salto con gli sci femminile, Annika Sieff brilla in qualificazione ad Engelberg. Supera il taglio anche Lara Malsiner

Si apre con un bilancio tutto sommato positivo per i colori azzurri la seconda tappa stagionale della Coppa del Mondo femminile 2023-2024 di salto con gli sci, in programma sul trampolino grande HS140 di Engelberg. Le qualificazioni odierne hanno infatti promosso in gara-1 (prevista domani alle ore 15.30) due italiane su tre, fornendo però delle indicazioni molto interessanti in vista delle due competizioni individuali del fine settimana svizzero.

Annika Sieff ha subito trovato un buon feeling con l’impianto elvetico sin dai salti di allenamento (13ma e 21ma nei training ufficiali), ripetendosi poi anche in qualificazione con una prestazione convincente valevole per il 15° posto assoluto con 115.5 metri e 92.2 metri in condizioni di vento alle spalle (partendo da due stanghe più in alto rispetto alle big).

Obiettivo pass per gara-1 raggiunto anche da Lara Malsiner, in crescita rispetto a Lillehammer e 26ma oggi con un buon balzo di 109.5 metri per un totale di 81.3 punti. Niente da fare invece purtroppo per Jessica Malsiner, ancora in difficoltà in questo avvio di stagione ed eliminata con il 45° score a 5.1 punti dalla top40 dopo aver mancato la qualificazione anche nelle prime due gare dell’inverno.

Nel frattempo si conferma davanti a tutte la francese Josephine Pagnier, leader della classifica generale di Coppa del Mondo grazie ai fantastici risultati di Lillehammer, rifilando 4.6 punti alla canadese Alexandria Loutitt, 5.4 punti alla giapponese Yuki Ito e 8.8 punti alla slovena Ema Klinec. Da segnalare in quinta posizione la fenomenale norvegese Eirin Maria Kvandal, protagonista di un salto clamoroso (a 3 metri dalla miglior misura) da quattro stanghe più in basso rispetto al resto della concorrenza ed in condizioni meteo simili.

